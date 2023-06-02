अब अमेरिका को नहीं है डिफॉल्ट का डर, डेट सीलिंग बिल को सीनेट से मिली मंजूरी

scorecardresearch
Jun 2, 2023
US Senate ने अमेरिका के डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे का डिफॉल्ट का डर दूर हो गया है, साथ ही इमर्जिंग मार्केट्स का डर भी कम हो गया है। डेट सीलिंग बिल की मंजूरी के पश्चात अमेरिकी सेंट्रल बैंक के गवर्नर,Jerome Powell, ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेट सीलिंग को बढ़ाने से अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है और देश को डिफॉल्ट का डर कम हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस (US congress)और सीनेट (senate) से हरी झंडी मिलने के बाद अब अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज की सीमा (debt ceiling) बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है. मतलब ये कि डेट डिफॉल्ट (debt default) का खतरा टल चुका है और दुनिया से भी वित्तीय संकट के काले बदल भी छंट गए हैं।

डेट सीलिंग बिल की मंजूरी से पहले अमेरिकी संघीय सरकार अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही थी। बिना डेट सीलिंग बिल के, सरकार को नगण्यता की सीमा के पार उधार लेने की आपातकालीन अनुमति नहीं थी, जिससे डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। डेट सीलिंग बिल के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संघीय खर्चे के लिए एक सीमित संख्या में कोषों का निर्धारण शामिल है, जिससे सरकार को वित्तीय जिम्मेदारी और खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। डेट सीलिंग बिल के माध्यम से तटस्थ वित्तीय संस्थाएं और अमेरिकी निवेशकों को भी आश्वासन मिलता है कि अमेरिकी सरकार वित्तीय प्रतिबंधों का पालन करेगी और उचित वित्तीय संचालन रखेगी। डेट सीलिंग बिल की मंजूरी आई है तो इसके लिए सीनेट को कई सदस्यों का समर्थन भी मिला है।

US Senate ने अमेरिका के डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है
US Senate ने अमेरिका के डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है

डेट सीलिंग बिल के मंजूर होने के बाद अमेरिकी संघीय सरकार के कई कार्यकारी विभागों में निर्धारित बजट के अनुसार खर्च करने की अनुमति मिलेगी। इससे देश की सरकारी सुविधाओं को निरंतर चलाने की क्षमता मजबूत होगी और अमेरिकी नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। अमेरिका के डेट सीलिंग बिल की मंजूरी से, विश्व बाजारों में भरोसा भी मजबूत हुआ है। बिना डेट सीलिंग बिल के, अमेरिकी अधिकारीयों की भुगतान की बंदिशें लागू हो सकती थी और ऐसा करने से विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ सकता था।

