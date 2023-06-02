Elon Musk की भरोसेमंद Ella Irwinने छोड़ी कंपनी

Elon Musk की भरोसेमंद Ella Irwin ने छोड़ी कंपनी
ट्विटर (Twitter) में एक बड़ा डवलपमेंट हुआ है। कंपनी की पॉलिसी का काम देख रही Ella Irwin ने कंपनी छोड़ दी है। ये Elon Musk के लिए बड़ा झटका है। Bloomberg में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इरविन ने अपने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है।
इरविन को मस्क का काफी करीबी माना जाता था, हो सकता है कि इरविन मस्क के किसी फैसले से नाराज हो। हालांकि एलन मस्क के पदभार संभालने के बाद से Twitter के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं क्योंकि अक्टूबर के बाद से ट्विटर के एड रेवेन्यू में 50% की गिरावट आई है और कंपनी को अपना रेवेन्यु बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे पहले Joel Roth ने नवंबर में इस्तीफा दिया था।