Adani Group के शेयर में लगी आग, LIC को बड़ा मुनाफा, 18,400 करोड़ की रिकवरी

Adani Group पर Hindenburg की रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आ गई थी जिसके बाद LIC का निवेश काफी घट गया था। इससे Adani group को भारी झटका भी लगा था, पर अब Adani group के स्टॉक्स में शानदार तेजी आई है इससे LIC का निवेश भी काफी रिकवर गया है। 24 मई को बाजार बंद होने तक Adani Group में LIC के निवेश की वैल्यू 44,750 करोड़ रूपए हो गयी थी। Hinddenburg रिपोर्ट के बाद बने निचले स्तर से LIC के निवेश की वैल्यू में 18,400 करोड़ रूपए की रिकवरी आयी है। Adani Group को SC एक्सपर्ट कमिटी से क्लीनचिट मिलने के बाद से ही ग्रुप कंपनियों के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप में LIC के निवेश की वैल्यू में भी गिरावट आई थी, इसके बाद अदाणी ग्रुप ने तथ्यों के साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट का खंडन किया और बताया कि ये रिपोर्ट ग्रुप की छवि खराब करने और उनके FPO को नुकसान पहुंचाने के मकसद से निकाली गई थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एक्सपर्ट कमिटी ने भी अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी, ग्रुप के शेयरों में रिकवरी तो पहले ही आनी शुरू हो गई थी लेकिन SC कमिटी की क्लीन चिट के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली, अदाणी ग्रुप शेयरों में अब तक निचले स्तरों से 50% से ज्यादा की रिकवरी हो गई है।

Adani group के स्टॉक्स में शानदार तेजी, LIC का निवेश भी रिकवर

अदाणी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी के पीछे ग्रुप की तरफ से लगातार कर्ज कम करने की मुहिम का खासा योगदान रहा, इसके साथ ही GQG पार्टनर्स जैसे बड़े वित्तीय संस्थान के निवेश से आम निवेशक का भरोसा भी बढ़ा है। 31 मार्च 2023 तक, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोंस में LIC की हिस्सेदारी 9.12%, अदाणी एंटरप्राइजेज में 4.26%, अंबुजा सीमेंट्स में 6.3%, ACC में 6.41%, अदाणी ग्रीन में 1.36%, अदाणी टोटल गैस में 6.02% और अदाणी ट्रांसमिशन में 3.68% है।

