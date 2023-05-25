Adani Ports को लेकर आई बड़ी खबर, स्टॉक पर रखें नज़र
Adani Ports And Special Economic Zone (Adani Ports & SEZ) वियतनाम में बड़ा निवेश करने जा रहा है। बुधवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कंपनी वियतनाम में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने पर विचार कर रही है।
Adani Ports And Special Economic Zone (Adani Ports & SEZ) वियतनाम में बड़ा निवेश करने जा रहा है। बुधवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कंपनी वियतनाम में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी पोर्ट्स अपने पोर्टफोलियों को बढ़ाने और लॉजिस्टिक सेक्टर में अपने दबदबे को कायम करने के लिए अब वियतनाम का रूख कर रही है।
Also Read: अरबपतियों की सूची में बड़ा फेरबदल, Adani ने मारी बाजी, मुश्किल में अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस
कंपनी का कहना है कि वियतनाम में अदाणी पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ ही कंपनी एनर्जी सेक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी काम करेगी। गौरतलब है कि अदाणी पोर्ट्स को भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफी नुकसान हुआ था। हालांकि पिछले सत्रों में स्टॉक ने तेजी से रिकवरी की है और अपने नुकसान को पूरा कर लिया है। फिलहाल ये स्टॉक बीएसई पर 713 रूपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है।