Twitter की नयी CEO होंगी लिंडा याकारिनो, मस्क ने किया बदलाव

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 5, 2023 16:49 IST
पिछले कई दिनों से Twitter मैनेजमेंट में हो रही दिक्कतों को देखते हुए ट्विटर ने अपने CEO की कुर्सी पर फेरबदल किया है। ट्विटर के नये CEO के रूप में अब Linda Yacarino पद संभालेगी। ट्विटर के मालिक Elon Musk ने पिछले महीने नए CEO की जानकारी देते हुए लिखा था लिखा, 'मैं ट्विटर के नए CEO के रूप में लिंडा याकारिनो का स्वागत करने के लिए उत्साहित हूं! लिंडा मुख्य रूप से बिजनेस ऑपरेशन्स पर फोकस करेंगी, जबकि मैं प्रोडक्ट डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। 'एलन मस्क का लक्ष्य Tesla और spacex पर ज्यादा फोकस करना है। 59 साल की लिंडा NBC यूनिवर्सल मीडिया LLC में ग्लोबल ऐडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप्स की चेयरमैन हैं। 2011 में NBC यूनिवर्सल मीडिया से जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी के लिए वन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था। वन प्लेटफॉर्म ने प्रीमियम वीडियो ईकोसिस्टम को बदल दिया। ये प्लेटफॉर्म ऐडवर्टाइजर्स को सभी स्क्रीन और फॉर्मेट में ऑडियंस तक रीच करने में मदद करता है। एपल, गूगल जैसे ब्रांड्स के साथ कॉमर्शियल पार्टनरशिप के लिए भी लिंडा जानी जाती हैं। 

Twitter को मिला नया CEO
Twitter को मिला नया CEO

लिंडा के एजुकेशन की बात करें तो उनके पास पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स में डिग्री हैं। लिंडा की शादी Claude Peter Madrazo से हुई है। दोनों इटैलियन मूल के हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं। एलन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर खरीदा था। इसके बाद मस्क ने कंपनी के चार टॉप ऑफिशियल्स को निकाल दिया था। इनमें CEO पराग अग्रवाल, फाइनेंस चीफ नेड सेगल, लीगल एग्जीक्यूटिव्स विजया गड्डे और सीन एडगेट शामिल हैं। इसके बाद चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लेस्ली बेरलैंड, चीफ कस्टमर ऑफिसर सारा पर्सनेट और ग्लोबल क्लाइंट सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट जीन-फिलिप महू को बाहर कर दिया गया था। एलन मस्क ट्विटर के 7,500 एम्प्लॉइज में से 50% से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बचे हुए इम्प्लॉइज को कंपनी में बने रहने के लिए अल्टीमेटम देते हुए ईमेल किया था।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 5, 2023