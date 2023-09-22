iPhone 15 Pro: कहां मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट, Flipkart, विजय सेल्स, क्रोमा? कहां से खरीदें?

Apple iPhone 15 और iPhone 15 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। यह पहला बाज़ार है जहां नए iPhone के बैच का आगमन हुआ है। बिक्री सुबह 8 बजे से iPhone साकेत, दिल्ली और मुंबई में ऑफ़लाइन iPhone स्टोर्स पर शुरू हुई है। वैसे खरीदार जो अपने iPhone का प्री-ऑर्डर किया था, वो स्टोर पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली और मुंबई स्टोर्स के उद्घाटन के बाद, यह पहला iPhone लॉन्च है।

यहां कुछ बेहतरीन ऑफर हैं जो आपको नई iPhone 15 सीरीज पर मिल सकती है:

Apple आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर जो खरीदार नया iPhone 15 Pro और Pro Max चुनते हैं, उन्हें ₹6,000 की तत्काल छूट मिलेगी। दूसरी ओर, iPhone 15 और iPhone 15 Plus के खरीदारों को ₹5,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। HDFCBank कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने वालों के लिए फ्लैट कैशबैक भी उपलब्ध है। ये ऑफर पुराने iPhone मॉडल पर भी लागू हैं, iPhone 14 और 14 Plus पर ₹4,000 की छूट, iPhone 13 पर ₹3,000 और iPhone SE पर ₹2,000 की छूट है।

Flipkart पर iPhone 15 के लिए ऑफर

Apple iPhone 15 और iPhone 15 Plus खरीदार EMI और बिना EMI लेनदेन दोनों के लिए एचडीएफसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ₹5,000 की तत्काल छूट प्राप्त कर सकते हैं। iPhone 15 128GB मॉडल के लिए नो-कॉस्ट EMI ₹3,330 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। iPhone 15 Pro मॉडल पर केवल ₹2,000 की तत्काल छूट मिलती है यदि EMI के जरिए से भुगतान करते हैं।

विजय सेल्स में iPhone15 के लिए ऑफर

यहां तक कि विजय सेल्स एचडीएफसी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI के साथ ₹5,000 रुपये की कैशबैक भी दे रहा है। प्लेटफॉर्म HSBC क्रेडिट कार्ड पर 7.5% (अधिकतम ₹7,500 रुपये) की छूट भी प्रदान करता है। यस बैंक क्रेडिट कार्ड धारक ₹2,000 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। OneCard क्रेडिट कार्ड यूजर्स 5% डिस्काउंट (₹7,500 रुपये तक) पा सकते हैं। IDFC क्रेडिट कार्ड धारकों को ₹3,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

इन ऑफर्स के साथ, नए iPhone 15 के साथ आपको बेहद उपयोगी छूट मिल रही हैं, जो खरीदारों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसलिए, अपनी पसंदीदा ऑफर का उपयोग करके आज ही नया iPhone प्राप्त करें।

