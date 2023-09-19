नया Jio Air Fibre खरीदना चाहते हैं? जानिए क्या-क्या मिलेगा?

भारत के बिजनेस टाइकून Mukesh Ambani ने गणेश चतुर्थी पर Jio Air Fibre सर्विस का श्रीगणेश कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने के लिए रिलायंस की ओर से जियो एयर फाइबर प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। जियो के फैंस पिछले काफी लंबे समय से इस डिवाइस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। तो सबसे इन प्लान्स की खासियतें और कीमत के बारे में जानते हैं। मुकेश अंबानी की ओर से एयर फाइबर और एयर फाइबर मैक्स नाम के दो प्लान बाजार में उतारे हैं। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में जियो एयर फाइबर की सर्विस लाइव कर दी हैं। यानि कि इन 8 मेट्रो शहरों में ग्राहक जियो एयर फाइबर का लुत्फ उठा पाएंगे। जियो एयर फाइबर एक इंटीग्रेटिड एंड-टू-एंड सॉल्युशन है जोकि होम एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सर्विस और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड जैसी सर्विस देगा।

एयर फाइबर प्लान में ग्राहक को दो तरह की स्पीड के प्लान मिलेंगे, 30 MBPS और 100 MBPS, कंपनी ने शुरुआती 30 MBPS प्लान की कीमत 599 रुपए रखी है और वहीं 100 MBPS के प्लान की कीमत 899 रुपए रखी गई है। इतना ही नहीं दोनों ही प्लान्स में ग्राहक को 550 से ज्यादा डिजिटल चैनल और 14 एंटरटेनमेंट ऐप की भी सुविधा दी गई है। एयर फाइबर प्लान के तहत कंपनी ने 100 MBPS स्पीड वाला एक 1199 रु का प्लान भी पेश किया है. जिसमें ऊपर मिलने वाले चैनल और ऐप्स के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और जियो सिनेमा जैसे प्रीमियम ऐप्स भी ग्राहक फायदा उठा पाएंगे। ये तो बात हुई जियो एयर फाइबर प्लान की बात, अब आपको बताते हैं कि कंपनी की ओर से प्रीमियम प्लान भी लॉन्च किया गया है। जिसका नाम एयर फाइबर मैक्स दिया गया है। जिन ग्राहकों को इंटरनेट की स्पीड ज्यादा चाहिए, वो इस प्लान को चुन सकते हैं।कंपनी ने 300 MBPS से लेकर 1000 MBPS यानी 1 GBPS तक के तीन प्लान बाजार में उतारे हैं। 300 MBPS की स्पीड की कीमत 1499 रुपए तय की गई है। वहीं 2499 रुपए में 500 MBPS तक की स्पीड ग्राहक को हासिल होगी और अगर ग्राहक को 1 GBPS की स्पीड वाला प्लान लेना है तो उसे 3999 रुपए खर्च करने होंगे। सभी प्लान्स के साथ 550 से ज्यादा डिजिटल चैनल, 14 एंटरटेनमेंट ऐप के साथ नेटफ्लिक्स, एमेजॉन और जियो सिनेमा जैसे प्रीमियम ऐप्स भी मिलेंगे।

आपको बता दें कि एयरटेल पहले ही एक्सट्रीम एयर फाइबर दिल्ली और मुंबई में लॉन्च कर चुका है। लेकिन मुकेश अंबानी ने इस देश के 8 शहरों में लॉन्च किया है। अब देखना होगा जैसे 2016 में जियो को लॉन्च करके मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तलहका मचा दिया था, क्या अब एयर फाइबर की दुनिया में भी वैसे ही होने वाला है।

