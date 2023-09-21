Tesla Mega Factory: सऊदी अरब और तुर्की टेस्ला की फैक्ट्री खोलने की तैयारी में

भारत के बाद, अब तुर्की और सऊदी अरब भी Tesla के फैक्ट्री खोलने के लिए Elon Musk को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में अब सऊदी अरब और तुर्की का नाम जुड़ गया है।

तुर्की:

तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने एक लाइव सत्र के दौरान एलन मस्क के साथ सीधे मिलकर, सोमवार को टुर्की की सीमाओं के अंदर टेस्ला के विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के बारे में विचार करने की अपील की। म

सऊदी अरब:

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, सऊदी अरब ने भी टेस्ला के साथ प्रारंभिक चर्चा शुरू की है जिसमें राज्य के अंदर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की संभावना है। यह सऊदी अरब की इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की योजना का संकेत देता है, क्योंकि वह अपनी तेल-केंद्रित अर्थव्यवस्था से दूर जाने का काम कर रहा है। हालांकि, मस्क ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।

इंडोनेशिया:

इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में टेस्ला के साथ बैटरी सामग्री निर्माण में भागीदारी के लिए प्रयासरत है। यहाँ, लिथियम बैटरी के लिए महत्वपूर्ण निकेल संचयन के साथ देश के धनी भंडारों ने टेस्ला की रुचि को बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया में आने वाले महीनों में टेस्ला से बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है।

भारत:

भारत में, टेस्ला की रुचि में तेजी आ गई है, जिसके साथ स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए किफायती ईवी उत्पादन के लिए एक कारखाना खोलने की योजना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार ईवी निर्माताओं के लिए आयात कम करने की योजना बना रही है। ईवी के लिए आयात शुल्क में 100% से 15% की प्रस्तावित कटौती, स्थानीय स्तर पर अपने वाहनों का कम से कम 40% उत्पादन करने वाले निर्माताओं पर निर्भर होगी। टेस्ला के इरादों में एक बजट-अनुकूल ईवी तैयार करना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये ($24,000) है, जो विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए तैयार किया गया है। यह भारतीय बाजार में मॉडल 3 सेडान की लागत को कम कर देगा, जो केवल $32,200 (26.32 लाख रुपये) से अधिक में उपलब्ध है, जैसा कि चीन में है।

मेक्सिको:

टेस्ला अब मेक्सिको के उत्तरी सीमावर्ती राज्य नुएवो लियोन में भी प्रमुख निवेश कर रहा है। कंपनी और उसके आपूर्तिकर्ताओं ने इस सुविधा में अगले दो वर्षों में $15 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे पहले घोषित राशि को तीन गुना कर देगा।