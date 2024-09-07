10,000 रूपये से कम में मिल रहा है Infinix Hot 50 5G, धांसू है फीचर

Infinix ने आज साल का अपना पहला एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Infinix Hot 50 5G लॉन्च किया है। स्मार्टफोन को xxx रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन में 7.8mm स्लिम डिज़ाइन, Sony 48-मेगापिक्सल IMX582 कैमरा और TUV SUD सर्टिफिकेशन के साथ 5 साल का शानदार प्रदर्शन है। इसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और MediaTek Dimensity 6300 5G चिप है।

Infinix Hot 50 5G: कीमत

Infinix Hot 50 5G आज भारत में 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। स्मार्टफोन दो मेमोरी वैरिएंट में आता है: 4GB और 8GB। बेस वैरिएंट की कीमत 9,999 रुपये और 8GB वैरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। बिक्री 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर लाइव होगी।

चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये की छूट

इनफिनिक्स कीमत को और कम करने के लिए कुछ रोमांचक बैंक डिस्काउंट भी दे रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये की छूट है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो आप डिवाइस को 8,549 रुपये में खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन चार रंगों में आता है: स्लीक ब्लैक, वाइब्रेंट ब्लू, सेज ग्रीन और ड्रीमी पर्पल।

इनफिनिक्स हॉट 50 5G: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Infinix Hot 50 5G में 7.8mm मोटाई की वजह से स्लिम डिज़ाइन है। बैक पैनल में एक डुअल-कैमरा सेटअप है, जो घुमावदार किनारों के साथ एक आयताकार मॉड्यूल पर स्थित है। चार रंगों में से, ड्रीमी पर्पल में वीगन लेदर बैक पैनल है। अन्य तीन में एक चमकदार रियर पैनल है। अन्यथा, रियर पैनल साफ है और निचले हिस्से पर Infinix 5G ब्रांडिंग है।

120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले

इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले है। Infinix Note 40 की तरह ही इसमें भी इंटरेक्टिव UI के साथ डायनामिक बार है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 SoC है, जो 128GB स्टोरेज के साथ आता है। स्मार्टफोन दो मेमोरी वेरिएंट में आता है: 4GB और 8GB। यह XOS 14 पर चलता है, जो Android 14 पर आधारित है।

Infinix Hot 50 5G में 18W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Infinix Hot 50 5G में 18W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन टाइप C चार्जिंग पोर्ट को सपोर्ट करता है और AI चार्ज प्रोटेक्शन से भी लैस है। AI चार्ज प्रोटेक्शन स्मार्टफोन को बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए चार्जिंग पैटर्न को ट्रैक करने में मदद करता है।

स्मार्टफोन में 48-मेगापिक्सल का डुअल-रियर कैमरा

ऑप्टिक्स के लिए, स्मार्टफोन में 48-मेगापिक्सल का डुअल-रियर कैमरा है, जिसमें 12 से ज़्यादा कैमरा मोड हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरों में एलईडी फ्लैश मौजूद है।