DDA के इस कदम झूम उठेंगे दिल्ली वाले!

DDA की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिससे यकीनन होम बायर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अभी तक कोई भी घर खरीदार, जब DDA का फ्लैट खरीदता है तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ पजेशन लेटर मिलता था और बाकी दस्तावेजों के लिए अलग-अलग जगह भागना-दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, DDA की ओर अहम कदम उठाए गए हैं जिसका फायदा बड़े स्तर पर होम बायर्स को होगा।

क्यों उठाया कदम?

सबसे पहले इस कदम के पीछे की वजह जान लेते हैं। आपको बता दें कि काफी लोगों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में शिकायत की थी कि उनके पास फ्लैट से जुड़े जरूरी डाक्यूमेंट्स नहीं हैं। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद LG ने DDA को आदेश दिया कि अब फ्लैट खरीदने वालों को सिर्फ पजेशन लेटर ही नहीं, बल्कि उन्हें सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स दिए जाएं।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे?

अब फ्लैट खरीदने वालों को उनके फ्लैट का कस्टमाइज्ड फोल्डर दिया जाएगा। इस फोल्डर में फ्लैट संबंधी सभी तरह के डाक्यूमेंट्स होंगे। इससे लोगों को अपने फ्लैट के डाक्यूमेंट्स एक जगह मिल जाएंगे। LG के निर्देश पर DDA जो फोल्डर देगा उसमें 7 डाक्यूमेंट्स होंगे। इस फोल्डर में पजेशन लेटर, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रीसीट, पानी का NOC, पजेशन स्लिप, बिजली का NOC, RERA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और LAYOUT प्लान जैसे डाक्यूमेंट्स शामिल होंगे।

फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी!

DDA के इस फैसले के बाद अब फ्लैट खरीदने वालों को अलग-अलग डाक्यूमेंट्स के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कई बार कानूनी मुद्दों के लिए होम बायर्स को कई तरह के डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। उस समय ये डाक्यूमेंट्स DDA से लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस नई पहल के बाद लोग की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।