Hero MotoCorp का इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना महंगा हुआ?

Hero MotoCorp की ई-स्कूटर VIDA V1 Pro की कीमत हाल ही में बदल गई है। अब यह स्कूटर ₹1,45,900 कीमत में उपलब्ध है, जो पहले की तुलना में ₹6,000 महंगा हो गया है। इसके पीछे का कारण FAME-II सब्सिडी में हुए बदलाव है। यह वृद्धि 1 जून से लागू हो गई है। इस खास ई-स्कूटर को विडा वी1 प्रो (Vida V1 Pro) अब FAME-II सब्सिडी के साथ और पोर्टेबल चार्जर के साथ खरीदा जा सकेगा। इसे ई-वाहनों पर सब्सिडी में कटौती के कारण बढ़ाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प के डीलर ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि "इस सब्सिडी में कटौती का बोझ कंपनी ने खुद उठाया है और ग्राहकों पर इसका काफी सीमित बोझ पड़ रहा है"। यह बदलाव मंत्रालय द्वारा सब्सिडी की सीमा को घटाने के नए नियमों के अनुसार हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा को 40% से 15% कम कर दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Hero MotoCorp की ई-स्कूटर VIDA V1 Pro ₹6,000 महंगा हो गया है।

जून से इन कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में बढ़ोतरी की है। FAME-II के नए नियमों के अनुसार सब्सिडी में लगभग ₹32,000 प्रति यूनिट की कमी हुई है। इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां वाहनों के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। इस बदलाव के कारण, एथर (Ather 450) इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत ₹20,000 तक बढ़ गई है। अब इस स्कूटर की कीमत ₹1.48 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। OLA इलेक्ट्रिक भी अपने S1 और S1 Pro वेरिएंट के दाम ₹15,000 तक बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी में बदलाव के बाद, Ola S1 ई-स्कूटर की कीमत ₹1.30 लाख रुपये हो गई है और S1 Pro ईवी का एक्स-शोरूम प्राइस ₹1.40 लाख रुपये हो गया है।

Hero MotoCorp की ई-स्कूटर VIDA V1 Pro की कीमत हाल ही में बदल गई है। अब यह स्कूटर ₹1,45,900 कीमत में उपलब्ध है, जो पहले की तुलना में ₹6,000 महंगा हो गया है। इसके पीछे का कारण FAME-II सब्सिडी में हुए बदलाव है। यह वृद्धि 1 जून से लागू हो गई है। इस खास ई-स्कूटर को विडा वी1 प्रो (Vida V1 Pro) अब FAME-II सब्सिडी के साथ और पोर्टेबल चार्जर के साथ खरीदा जा सकेगा। इसे ई-वाहनों पर सब्सिडी में कटौती के कारण बढ़ाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प के डीलर ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि "इस सब्सिडी में कटौती का बोझ कंपनी ने खुद उठाया है और ग्राहकों पर इसका काफी सीमित बोझ पड़ रहा है"। यह बदलाव मंत्रालय द्वारा सब्सिडी की सीमा को घटाने के नए नियमों के अनुसार हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा को 40% से 15% कम कर दिया है।

Also Read: Hero MotoCorp ने अपनी मशहूर मॉडल Hero HF Deluxe का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया

जून से इन कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में बढ़ोतरी की है। FAME-II के नए नियमों के अनुसार सब्सिडी में लगभग ₹32,000 प्रति यूनिट की कमी हुई है। इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां वाहनों के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। इस बदलाव के कारण, एथर (Ather 450) इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत ₹20,000 तक बढ़ गई है। अब इस स्कूटर की कीमत ₹1.48 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। OLA इलेक्ट्रिक भी अपने S1 और S1 Pro वेरिएंट के दाम ₹15,000 तक बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी में बदलाव के बाद, Ola S1 ई-स्कूटर की कीमत ₹1.30 लाख रुपये हो गई है और S1 Pro ईवी का एक्स-शोरूम प्राइस ₹1.40 लाख रुपये हो गया है।

advertisement

Also Read: iQOO Neo 7 Pro अब जून में होगा लॉन्च

वहीं, TVS iQube स्कूटर भी महंगा हो गया है। वेरिएंट के आधार पर, ईवी की कीमत ₹17,000 से ₹22,000 तक बढ़ गई है। इसके पहले, TVS iQube स्कूटर की कीमत ₹1.66 लाख से ₹1.68 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बाइक भी महंगी हो गई है। 6 जून से, Aera इलेक्ट्रिक बाइक के दोनों वेरिएंट 30,000 रुपये महंगे हो जाएंगे। Matter Aera 5000 की कीमत ₹1.44 लाख था और Matter Aera 5000+ की कीमत ₹1.54 लाख था। इस बदलाव के बाद, Matter Aera 5000 वेरिएंट की कीमत ₹1.74 लाख हो जाएगी और Matter Aera 5000+ वेरिएंट की कीमत ₹1.84 लाख हो जाएगी (एक्स-शोरूम कीमत)।