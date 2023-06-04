देश की सबसे टू वीलर वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपनी मशहूर मॉडल Hero HF Deluxe को अपडेट करते हुए इसके लेटेस्ट मॉडल को लॉन्च किया है. Hero HF Deluxe को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। नया स्पोर्टी ग्राफिक्स बाइक के विजुअल अपील को और भी बेहतर बनाते हैं । इसके बेस मॉडल किक-स्टार्ट वेरिएंट की कीमत ₹60,760 (एक्स-शोरूम) और सेल्फ-स्टार्ट मॉडल की कीमत ₹66,408 (एक्स-शोरूम) तय की गई है. ये नई बाइक 4 नए रंगों में पेश की गई है, जिसमें नेक्सस ब्लू, कैंडी ब्लेज़िंग रेड, ब्लैक के साथ हैवी ग्रे और स्पोर्ट्स रेड के साथ ब्लैक कलर शामिल है। साथ ही एक नया 'कैनवास ब्लैक' वेरिएंट भी पेश किया गया है।

Hero HF Deluxe के कैसे हैं फीचर्स?

इंजन

Hero HF Deluxe में एक 97.2cc का इंजन मिलता है. यह इंजन 7.91 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसके फ्रंट और रियर दोनों ओर CBS और साथ ड्रम ब्रेक दिया गया है। यह बाइक अलॉय व्हील्स के साथ किक-स्टार्ट, i3S टेक्नोलॉजी, सेल्फ-स्टार्ट, स्पोक व्हील्स के साथ सेल्फ-स्टार्ट में उपलब्ध है।

कैसे हैं फीचर्स?

इस बाइक में फीचर्स के तौर पर फ्यूल-इंजेक्शन सिस्टम और 'एक्ससेंस टेक्नोलॉजी', हैलोजन हेडलाइट, स्पीडोमीटर, आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, ओडोमीटर और फ्यूल गेज के साथ एनालॉग दिया गया है. इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ बाइक गिरने पर इंजन ऑफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. 2023 हीरो सेल्फ और सेल्फ i3S वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर्स के साथ बतौर स्टैंडर्ड आती है। इसमें एक यूएसबी चार्जर (USB) एक्सेसरी के रूप में दिया गया है।

