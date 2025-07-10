Galaxy Z Fold 7: कीमत सुनकर चौंक जाओगे, फीचर्स जानकर खरीदने का मन करेगा

सैमसंग (Samsung) ने अपनी नई फोल्डेबल फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy Z Fold 7 को Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च कर दिया है। यह फोन ना सिर्फ दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसके फीचर्स भी किसी लैपटॉप से कम नहीं हैं। हालांकि, इस स्मार्टफोन की कीमत भले ही ज्यादा है, लेकिन इसमें एडवांस फीचर्स हैं।

Galaxy Z Fold 7 है स्लिम

Galaxy Z Fold 7 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब यह फोल्ड होता है तो सिर्फ 8.9mm मोटा होता है और अनफोल्ड होने पर 4.2mm पतला हो जाता है। इसका वजन 215 ग्राम है।

DSLR जैसा कैमरा (Galaxy AI camera)

इस बार सैमसंग ने अपने फोन को Galaxy AI से लैस किया है। इसके पीछे 200MP का मेन कैमरा है। इसके साथ ही 12MP का ultra-wide और 10MP का telephoto लेंस भी है। सेल्फी के लिए इसमें 10MP का कैमरा है, जो 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है।

Galaxy Z Fold 7 में 6.5 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले है और 8 इंच का Dynamic AMOLED मेन डिस्प्ले है। सबसे बड़ी बात Galaxy Z Fold 7 में फोल्डिंग स्क्रीन लगभग बिना किसी लाइन के दिखाई देगी। इसके साथ ही इसमें IP48 रेटिंग भी है,जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सिक्योर रहेगा।

फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है। इसमें 4,400mAh की बैटरी दी गई है जो लंबे समय तक चलती है। यह फोन तीन वेरिएंट 12GB + 256GB, 12GB + 512GB और टॉप मॉडल 16GB + 1TB। (Snapdragon 8 Elite chipset) में लॉन्च हुआ है।

भारत में कितनी है कीमत? (Galaxy Z Fold 7 price in India)

भारत में इस फोन की कीमत इसकी मेमोरी के हिसाब से तय की गई है। बेस वेरिएंट 12GB + 256GB की कीमत ₹1,74,999 है। मिड वेरिएंट 12GB + 512GB का प्राइस ₹1,86,999 है और जो लोग ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं उनके लिए 16GB + 1TB वेरिएंट ₹2,10,999 में मिलेगा।

बाकी देशों में कितनी है कीमत? (Galaxy Z Fold 7 global price)

दुनिया भर में Galaxy Z Fold 7 की कीमत अलग-अलग है। अमेरिका (US) में इसकी शुरुआती कीमत $1,999 है। यूके (UK) में £1,799 से शुरू होता है, यूरोप में €2,099 से, और यूएई (UAE) में Dh7,599 से। कनाडा में भी यह करीब $2,499 से शुरू होता है।

चार रंगों में आया Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7 चार खूबसूरत रंगों में लॉन्च हुआ है। कस्टमर के पास Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack और Mint कलर ऑप्शन हैं।