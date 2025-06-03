Gadget Review: लुक में किसी लग्जरी से कम नहीं और फीचर्स की भरमार, URBAN स्मार्टवॉच आपके लिए कितना सही?

आजकल घड़ियों का काम सिर्फ समय बताना नहीं रह गया है, अब ये आपकी हेल्थ भी देखती हैं। इसके अलावा कॉल रिसीव करती हैं और स्मार्टफोन जैसी फीचर्स भी होते हैं। ऐसे में Urban Genesis की स्मार्टवॉच एक ऐसा ऑप्शन है जो दिखने में भी स्टाइलिश है और कामों में भी स्मार्ट। चलिए इस स्मार्टवॉच का रिव्यू देखते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शानदार डिजाइन

Urban Genesis USW 006 को देखकर सबसे पहले यही लगेगा कि ये कोई महंगी घड़ी है। इसका मेटल बॉडी और स्टील की पट्टी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देती है। 1.45 इंच की AMOLED स्क्रीन बहुत ही चमकदार और साफ है, जिससे दिन में भी टाइम या नोटिफिकेशन आसानी से देख सकते हैं। इसमें Always-On Display भी है। इसका मतलब स्क्रीन हमेशा थोड़ी सी ऑन रहती है, जिससे घड़ी बार-बार उठाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, यह स्मार्टवॉच थोड़ी भारी है। ऐसे में

कनेक्टिवटी भी ठीक

इस घड़ी में Bluetooth 5.3 दिया गया है, जो 15 मीटर तक आसानी से काम करता है। आप इससे कॉल ले सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और मोबाइल की नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। इसमें दो बटन हैं, जिससे इसे चलाना और भी आसान हो जाता है। ऐप से जुड़ने में कई बार दिक्कत आती है, जैसे Raise to Wake हर बार सही से काम नहीं करता।

हेल्थ फीचर्स की भरमार

अगर आप हेल्थ को लेकर सतर्क हैं तो ये घड़ी आपके लिए मददगार हो सकती है। इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन मापने वाले सेंसर हैं। साथ ही ये स्ट्रेस और सांस लेने के पैटर्न पर भी नजर रखती है। इस फीचर में कई बार गड़बड़ी पाई गई है। हेल्थ सेंसर की रीडिंग हमेशा एकदम सटीक नहीं होती, हार्ट रेट में ±8 BPM तक फर्क आ सकता है।

बाकी फीचर्स में धमाल

इस घड़ी में One-Tap Voice Assistant है, जिससे आप बोलकर कई काम कर सकते हैं। साथ ही इसमें पासवर्ड लॉक, अलार्म, नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी हैं। इसे चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग दी गई है, जो करीब 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एक बार चार्ज करने के बाद ये 10-15 दिन तक चल सकती है।

वर्कआउट करते हैं तो इसमें कई स्पोर्ट्स मोड हैं जैसे दौड़ना, साइकल चलाना, योगा आदि है। इसके साथ ही इसमें 100 से ज्यादा वॉच फेस हैं ताकि हर दिन घड़ी का लुक कुछ नया हो। इतना ही नहीं ये घड़ी पानी से भी डरती नहीं। IP68 रेटिंग होने की वजह से पसीना, छींटे या हल्की बारिश से कोई नुकसान नहीं होता। इस घड़ी को वर्कआउट के समय आसानी से पहन सकते हैं।