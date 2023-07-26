ChatGPT App भारत में हुआ लॉन्च, एंड्रॉयड यूजर्स कर सकेंगे यूज

इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और अब ChatGPT आपके मोबाइल फोन में खुल सकेगा। Artificial Intelligence की दिग्गज कंपनी OpenAI ने ChatGPT का ऐप एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च कर दिया है। आप सीधे जाकर गूगल प्ले स्टोर से अब डाउनलोड कर सकते हैं। OpenAI ने अभी कुछ देशों में ही ChatGPT के ऐप को एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। OpenAI ने पहले इसका डेस्कटॉप वर्जन जारी किया था जिसका इस्तेमाल भारत समेत कई देश कर रहे थे।

advertisement

Also Read: +92 नंबर की Whatsapp Call से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

OpenAI ने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर लिखा, एंड्रॉयड के लिए ChatGPT अब अमेरिका, भारत, बांग्लादेश और ब्राजील में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। OpenAI ने एंड्रॉयड डिवाइस के ChatGPT ऐप में एप्पल आईडी से लॉगइन करने का ऑप्शन दिया है। यूजर्स एप्पल आईडी से लॉगइन करके ChatGPT ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं।ChatGPT के अलावा गूगल का Bard का App वर्जन पर उपलब्ध करेगा। इसके साथ ही यूजर्स ऐप में जीमेल और इमेल आईडी के जरिए साइनअप और लॉगइन कर सकते हैं।

दो महीने पहले मई में कंपनी ने ioS डिवाइस के लिए ChatGPT ऐप लॉन्च कर दिया था

दो महीने पहले मई में कंपनी ने ioS डिवाइस के लिए ChatGPT ऐप लॉन्च कर दिया था। आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर में जाकर ChatGPT ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ChatGPT यूज करने के लिए यूजर्स को बार-बार ब्राउजर पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ऐप में सर्च की हिस्ट्री सेव होती है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी पुराने सर्च को देख सकेंगे। इसके अलावा ऐप में मिलने वाले सभी फीचर्स को भी यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे।

Also Read: अब Twitter से उड़ जाएगी चिड़िया, क्या होगा जानिए?