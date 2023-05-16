scorecardresearch
CEIR सिस्टम पकड़ेगा आपको चोरी हुए फोन को, जानिए पूरी ख़बर

अक्सर फोन चोरी हो जाने पर आप परेशान हो जाते हैं लेकिन अब आपकी इस मुश्किल को आसान कर दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे आपके चोरी किए गए फोन को मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) की मदद से पकड़ा जा सकेगा। इस सिस्टम की मदद से आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकेंगे साथ ही उसकी लोकेशन को भी जान सकेंगे।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 16, 2023 15:44 IST
CEIR सिस्टम पकड़ेगा आपको चोरी हुए फोन

अक्सर फोन चोरी हो जाने पर आप परेशान हो जाते हैं लेकिन अब आपकी इस मुश्किल को आसान कर दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे आपके चोरी किए गए फोन को  मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) की मदद से पकड़ा जा सकेगा। इस सिस्टम की मदद से आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकेंगे साथ ही उसकी लोकेशन को भी जान सकेंगे। 

केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब मोबाइल से होने वाले फ्रॉड पर भी नकेल कसेगी। इसके लिए सककार ने संचार साथी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगर आपका फोन खो जाता है तो तुरंत आपको संचार साथी की वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत करनी होगी। शिकायत होने के बाद आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। नई सिम भी इस चोरी किए गए फोन में काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम है क्या 

केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब मोबाइल से होने वाले फ्रॉड पर भी नकेल कसेगी

क्या है CEIR

दरअसल ये एक पोर्टल है। जिस पर सबसे पहले आप पहचान दर्ज कराएंगे और फिर अपने फोन को ब्लॉक कर सकेंगे। इससे आपके फोन का गलत इस्तेमाल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। साथ ही आप अपने फोन की लोकेशन को भी जान सकेंगे। शिकायत दर्ज करने के बाद 24 घंटे के भीतर आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा, और आप इसके बाद अपने फोन की ट्रैकिंग शुरू कर सकेंगे। अगर आपका फोन मिल जाएगा तो आप इसे अनब्लॉक भी कर सकेंगे।

