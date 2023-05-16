BoB के शानदार रिजल्ट, खरीदें, बेंचे या होल्ड?
Retail निवेशकों के फेवरेट स्टॉक के नंबर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक Bank of Baroda की। बैंक ने अपने जनवरी - मार्च यानी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दी हैं। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा और ब्याज से आय यानी net interest margin बाजार के अनुमान से ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर तिमाही-दर-तिमाही आधार पर बैंक के नेट NPA और ग्रॉस NPA में भी गिरावट आई है। इसके साथ ही सरकारी बैंक ने डिविडेंड का भी एलान किया है।
मार्च तिमाही में Bank of Baroda का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 1,778 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,775 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस हिसाब से देखें तो सालाना आधार पर 168% से ज्यादा की बढ़त हासिल की है। जबकि, बाजार को इसके 4029 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 32% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस हिसाब से चौथी तिमाही में बैंक के ब्याज से आय 8,711 करोड़ रुपए के मुकाबले साल-दर-साल आधार पर 32% बढ़कर 11,525 करोड़ रुपए पर हो गई है। मार्च तिमाही में बैंक का प्रोविजनिंग भी 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,877 करोड़ रुपए रहा है। वही बैंक के फंसे कर्ज यानी कि एनपीए में भी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारी साल 2023 की तीसरी तिमाही में 0.99% के मुकाबले इस बैंक नेट NPA घटकर 0.89% पर आ गया है। इस दौरान ग्रॉस NPA 4.53% से घटकर 3.79% पर आ गया है।
साफ तौर पर एक्सपर्ट इस शेयर को लेकर बुलिश हैं। वहीं बैंक ने कारोबारी साल 2023 के लिए 2 रुपए प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 5.5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर डिविडेंड का एलान किया है। मजबूत रिजल्ट के दम पर देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में यह बैंक किस लेवल पर पहुंचता है।
