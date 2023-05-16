PM ने रोजगार मेले को संबोधित किया, 71 हजार युवाओं को मिली नौकरियां

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए संकल्पित है और पिछले 9 सालों में सरकार ने नौकरियों की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव वाला बनाया है। सरकार की सभी पॉलिसियां रोजगारपरक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल सके।

सरकार ने पिछले 9 सालों में कैपेक्स पर करीब 34 लाख करोड़ खर्च किए हैं और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से भारत को एक और नई गति मिलेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सके।