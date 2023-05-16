PM ने रोजगार मेले को संबोधित किया, 71 हजार युवाओं को मिली नौकरियां

scorecardresearch
NewsपरदेसPM ने रोजगार मेले को संबोधित किया, 71 हजार युवाओं को मिली नौकरियां

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए संकल्पित है और पिछले 9 सालों में सरकार ने नौकरियों की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव वाला बनाया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 16, 2023 15:00 IST
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए संकल्पित है और पिछले 9 सालों में सरकार ने नौकरियों की  प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव वाला बनाया है। सरकार की सभी पॉलिसियां रोजगारपरक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल सके। 

सरकार ने पिछले 9 सालों में कैपेक्स पर करीब 34 लाख करोड़ खर्च किए हैं और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से भारत को एक और नई गति मिलेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सके। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 16, 2023