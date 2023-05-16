Delhi-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, धूल भरी आंधी से बिगड़ा मौसम

उत्तरी भारत में सोमवार से ही धूल भरी आंधी चल रही हैं जिसकी जद में राजधानी दिल्ली भी आ गई। मौसम विभाग का कहना है कि 16 और 17 मई को दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जिससे धूल और प्रदूषण से थोडी मुक्ति मिल सकती है।

लेकिन अभी लू चलने की आशंका बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली का तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में धूल भरी आंधी चल सकती है और हल्की बारिश से ही प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है।

Delhi के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में धूल भरी आंधी चल सकती है

IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते तेज हवाएं चल रही है और मौसम में बदलाव के आसार हैं। लेकिन मंगलवार और बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहने की आशंका है।