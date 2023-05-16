Astral के शेयर में 9% का उछाल, तेजी करें या मंदी

Astral चौथी तिमाही की नतीजों के बाद ऐस्ट्रल के शेयरों में 9% का उछाल देखने को मिल रहा है। मार्च तिमाही में 45% की वृद्धि के बाद एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर आज 9% चढ़ गए। इस शेयर में पिछले 4 कारोबारी सत्र से तेजी देखने को मिल रही है। एस्ट्रल का स्टॉक एक साल में 34.44% बढ़ा है और 2023 में 17.22% बढ़ा है।

मार्च तिमाही में कुल राजस्व 1,506.2 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,390.6 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.3 प्रतिशत अधिक था। ये कंपनी प्लंबिंग और ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। कंपनी प्लंबिंग पाइप, फिटिंग, इंसुलेशन ट्यूब, फायर स्प्रिंकलर, वॉटर टैंक, केबल प्रोटेक्शन और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है।

Astral भारत में रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनो सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है

