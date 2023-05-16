Ravneet Kaur बनीं CCI की नई चेयरपरसन

scorecardresearch
सरकार ने रवनीत कौर को कंपीटिन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपरसन नियुक्त किया है। ये पद अक्टूबर 2022 के बाद से खाली था क्योंकि अशोक गुप्ता का कार्यकाल खत्म हो गया था। फिलहाल संगीता वर्मा अक्टूबर 2022 से कार्यकारी चेयरपरसन के तौर पर काम कर रहीं थी।

New Delhi,UPDATED: May 16, 2023 12:27 IST
सरकार ने रवनीत कौर को कंपीटिन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपरसन नियुक्त किया है। ये पद अक्टूबर 2022 के बाद से खाली था।क्योंकि अशोक गुप्ता का कार्यकाल खत्म हो गया था। फिलहाल संगीता वर्मा अक्टूबर 2022 से कार्यकारी चेयरपरसन के तौर पर काम कर रहीं थी। 

पीटीआई के मुताबिक रवनीत कौर पंजाब केडर की अधिकारी हैं और अगले पांच साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई हैं। चेयरपरसन के तौर पर उनका वेतन करीब 4,50,000 लाख होगा जिसमें आवास और गाड़ी खर्च अलग से होगा।  

May 16, 2023