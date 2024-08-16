Apple के iPhone रेंज में बड़ा बदलाव: 2025 में आएगा नया iPhone "Air" मॉडल?

Apple अपने iPhone रेंज में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें अगले साल कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। खबरों के अनुसार, Apple 2025 में iPhone 17 सीरीज के हिस्से के रूप में एक नया iPhone "Air" मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह नया मॉडल, जो अपने हल्के और स्लिम डिज़ाइन के लिए जाना जाएगा, स्टैंडर्ड iPhone और प्रीमियम Pro मॉडल्स के बीच की खाई को पाट सकता है।

2024 iPhones में रहेगा AI का फोकस



2024 में आने वाली iPhone 16 सीरीज, जो इस साल के अंत में रिलीज़ होने की उम्मीद है, हार्डवेयर अपग्रेड के मामले में बहुत ज्यादा नया नहीं करेगी, कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। लेकिन, इस बार Apple iPhones में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) क्षमताओं पर ज़ोर दिया जाएगा। यह AI फोकस Apple की स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के नए दिशा की ओर संकेत कर सकता है।

नया iPhone “Air": iPhone के लिए Apple का परफेक्ट प्रयास



iPhone mini और iPhone Plus जैसे मॉडलों के मिले-जुले परिणामों के बाद, Apple अब एक आदर्श "चौथे iPhone" विकल्प को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रस्तावित iPhone "Air" मॉडल, स्टैंडर्ड iPhone के समान होगा, लेकिन एक अधिक परिष्कृत और हल्के डिज़ाइन के साथ आएगा।

इसके अलावा, फोल्डेबल iPhone की खबरें भी बाजार में हैं, लेकिन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि फिलहाल Apple एक फोल्डेबल iPad के विकास को प्राथमिकता दे रहा है। प्रसिद्ध Apple विश्लेषक Jeff Pu के अनुसार, एक फोल्डेबल iPad या "ऑल-स्क्रीन मैकबुक" 2026 के शुरू में लॉन्च हो सकता है, लेकिन फोल्डेबल iPhone को 2026 के अंत तक आने की संभावना नहीं है।



जैसे-जैसे Apple नए फॉर्म फैक्टर और तकनीकों की खोज कर रहा है, आने वाले साल iPhone प्रेमियों और तकनीकी जगत के लिए रोमांचक हो सकते हैं। इन संभावित परिवर्तनों के साथ, स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।