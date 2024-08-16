Hindustan Zinc के शेयरों में 8% की गिरावट - जानिए क्यों?

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) के शेयर शुक्रवार को 8 प्रतिशत गिर गए, क्योंकि प्रमोटर वेदांता द्वारा दो दिवसीय ऑफर फॉर सेल (OFS) की प्रक्रिया शुरू हुई। HZL के लिए फ्लोर प्राइस 486 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। वेदांता 16 से 19 अगस्त के बीच HZL में 3.17 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है।

advertisement

Also Read: Stock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में उछाल, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में तेजी

वेदांता ने 5,14,40,329 शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव रखा है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कुल जारी और चुकता शेयर पूंजी का 1.22 प्रतिशत है। यह ऑफर गैर-खुदरा निवेशकों के लिए 16 अगस्त को और खुदरा निवेशकों के लिए 19 अगस्त को खोला जाएगा। यदि ओवरसब्सक्रिप्शन होता है, तो वेदांता अतिरिक्त 8,23,04,527 शेयर, जो कुल हिस्सेदारी का 1.95 प्रतिशत है, बेच सकता है।

शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर 7.8 प्रतिशत गिरकर 528 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। वहीं, वेदांता के शेयर 1.39 प्रतिशत बढ़कर 425.90 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा कि यदि ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो बेस ऑफर और ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प मिलाकर 3.17 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी, जो कुल 13,37,44,856 शेयरों का प्रतिनिधित्व करेगी।

वेदांता ने यह ऑफर पूंजी संरचना के अनुकूलन और विकास के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया है।

इस बीच, एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान जिंक इस वित्तीय वर्ष में अपने शेयरधारकों को 8,000 करोड़ रुपये का विशेष लाभांश देने की योजना बना रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बोर्ड मंगलवार को इस विशेष लाभांश भुगतान पर विचार करने के लिए बैठक करेगा।