Newsशेयर बाज़ारStock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में उछाल, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में तेजी

Stock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में उछाल, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में तेजी

शेयर बाजार आज: 30-शेयर सेंसेक्स प्लेटफॉर्म पर, एमएंडएम, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टेकएम, एचसीएलटेक, इंफोसिस शुरुआती बढ़त में उभरे।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2024 11:44 IST
Stock Market: आज भारतीय शेयर बाज़ार में देखने को मिला उछाल

सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 28 शेयरों में हरे निशान पर कारोबार हो रहा था। M&M, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, JSW स्टील और टाटा स्टील जैसे शेयर शुरुआती कारोबार में 2.92% तक की बढ़त दर्ज कर रहे थे।

81 शेयरों ने छुआ 52 हाई का स्तर: BSE पर 81 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छू लिया, जबकि 20 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ।

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में उछाल: BSE मिडकैप इंडेक्स 420 अंक की बढ़त के साथ 46,976 पर और स्मॉलकैप इंडेक्स 490 अंक की बढ़त के साथ 52,955 पर कारोबार कर रहा था।

सभी 19 सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में: ऑटो, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जिनके BSE इंडेक्स में क्रमश: 811, 572, 613 और 711 अंक की बढ़त दर्ज की गई।

उच्च सर्किट में ज्यादा शेयर: बाजार में तेजी के चलते 118 शेयरों ने उच्च सर्किट छुआ, जबकि 92 शेयरों में निचला सर्किट लगा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने बुधवार को 2595.27 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों (DII) ने 2236.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

पिछले सत्र में सेंसेक्स 150 अंक की बढ़त के साथ 79,105 पर और निफ्टी 5 अंक ऊपर 24,143 पर बंद हुआ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
