Kolkata Rape Case पर भड़क उठा बॉलीवुड, जानें बॉलीवुड स्टार्स ने क्या कहा?

इस समय देशभर में कोलकाता डॉक्टर रेप केस के चलते माहौल गरमाया हुआ है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक इस जघन्य अपराध पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और कृति सेनन ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है और सख्त सजा की मांग की है। इससे पहले, आयुष्मान खुराना, करीना कपूर और आलिया भट्ट जैसे कई सितारे भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले में खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। आइए जानते हैं इन सेलेब्स ने क्या कहा।

advertisement

यहां देखें बॉलीवुड स्टार्स के रिएक्शन



ऋतिक रोशन

Yes we need to evolve into a society where we ALL feel equally safe. But that is going to take decades. It’s going to hopefully happen with sensitizing and empowering our sons and daughters. The next generations will be better. We will get there. Eventually. But what in the… — Hrithik Roshan (@iHrithik) August 15, 2024

प्रीति जिंटा

कृति सेनन

आयुष्मान खुर्राना

जेनेलिया देशमुख

Monsters need to be hanged!!!



Just reading what #Moumita_Debnath went through sent chills up my spine. A woman, a lifesaver who was on duty faced this horror in the seminar hall. My heart goes out to the family and her loved ones - can’t even imagine how they are facing this… pic.twitter.com/DW0wVGrw26 — Genelia Deshmukh (@geneliad) August 15, 2024

करीना कपूर ख़ान

ट्विंकल खन्ना

आलिया भट्ट