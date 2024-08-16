Kolkata Rape Case पर भड़क उठा बॉलीवुड, जानें बॉलीवुड स्टार्स ने क्या कहा?
Bollywood Stars On Kolkata Rape Case: कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच बॉलीवुड स्टार्स भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं।
इस समय देशभर में कोलकाता डॉक्टर रेप केस के चलते माहौल गरमाया हुआ है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक इस जघन्य अपराध पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और कृति सेनन ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है और सख्त सजा की मांग की है। इससे पहले, आयुष्मान खुराना, करीना कपूर और आलिया भट्ट जैसे कई सितारे भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले में खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। आइए जानते हैं इन सेलेब्स ने क्या कहा।
यहां देखें बॉलीवुड स्टार्स के रिएक्शन
ऋतिक रोशन
प्रीति जिंटा
कृति सेनन
आयुष्मान खुर्राना
जेनेलिया देशमुख
करीना कपूर ख़ान
ट्विंकल खन्ना
आलिया भट्ट