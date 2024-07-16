scorecardresearch
क्या बजट के बाद बाजार में गिरावट आएगी? ऐतिहासिक रुझान बताते हैं कि 30 साल में बजट के बाद सेंसेक्स में सिर्फ़ दो बार उछाल आया है?

क्या बजट के बाद बाजार में गिरावट आएगी? ऐतिहासिक रुझान बताते हैं कि 30 साल में बजट के बाद सेंसेक्स में सिर्फ़ दो बार उछाल आया है?

पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सेंसेक्स ने बजट के आसपास केवल 2006 और 2017 में सकारात्मक रिटर्न दिखाया है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 21:35 IST

निवेशक 23 जुलाई को केंद्रीय बजट के बाद सीमित उछाल की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक रुझान बजट के बाद कम उछाल का संकेत दे रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2024 के बाद बाजार की उम्मीदें

बजट के बाद के 30 दिनों में बाजार में तीन में से दो बार गिरावट देखने को मिली, खासकर तब जब बाजार में पहले से ही उछाल देखने को मिल रहा था। Morgan Stanley के अनुसार, यदि बजट के दिन तक मौजूदा प्रदर्शन जारी रहता है, तो उसके बाद सुधार की संभावना है।

बाजार में उतार-चढ़ाव और राजकोषीय प्राथमिकताएँ

2000 से, बजट के दिनों में बाजार रिटर्न में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है, जो 2021 में 4.1% के शिखर से लेकर 2009 में -5.4% के निचले स्तर तक रहा है, जो इन घटनाओं के दौरान बाजार की अस्थिरता को रेखांकित करता है। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, उम्मीदें प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित हैं।

निवेशक और विश्लेषकों का ध्यान किस पर है?

इनमें राजकोषीय घाटे को कम करना, राजकोषीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के योगदान को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, महिला कार्यबल की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करने के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।

निवेशक और विश्लेषक दोनों ही राजकोषीय अनुशासन और लक्षित आर्थिक प्रोत्साहन उपायों के संकेतों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं जो इन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं। बजट की घोषणाओं से बाजार की धारणा और निवेश रणनीतियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर उन क्षेत्रों के संबंध में जिन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के उद्देश्य से सरकारी पहलों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या चुनौतियाँ और सावधानी हैं?

जबकि कुछ बाजार पर्यवेक्षक कर कटौती और पुनर्वितरण के माध्यम से संभावित ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने का अनुमान लगाते हैं, मॉर्गन स्टेनली इन क्षेत्रों में संभावित निराशा का सुझाव देते हैं क्योंकि अपेक्षित न्यूनतम कर कटौती और असंभावित पुनर्वितरण प्रयास वर्तमान नीति निर्देशों के विपरीत हैं। इसके बजाय, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक आवास परियोजनाओं पर जोर रहने की संभावना है।

निवेशकों को राजकोषीय घाटे में कमी के लिए संभावित बाजार प्रतिक्रियाओं के बारे में सावधान किया जाता है, जो आय के दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। गोल्डमैन के विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखेगी, जो व्यापक राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 16, 2024