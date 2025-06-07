scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगIndian Railway: रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, Ac की ये सर्विस अब स्लीपर में मिलेगी

Indian Railway: रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, Ac की ये सर्विस अब स्लीपर में मिलेगी

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब एसी कोच यात्रियों के साथ स्लीपर कोच यात्रियों को भी नई सुविधा मिलेगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2025 11:00 IST
Indian Railway
रेलवे ने एक और जरूरी फैसला लिया है जिससे आम लोगों को सफर में और आराम मिलेगा। अब लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर डिब्बों (Sleeper Coaches) में भी लिक्विड हैंडवॉश (Liquid Handwash) की सुविधा मिलेगी। अभी तक ये सुविधा सिर्फ एसी कोच (AC Coach) में ही मिलती थी।

रेलवे का कहना है कि ट्रेन को साफ-सुथरा और यात्रियों के लिए अच्छा बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अब जिन ट्रेनों में OBHS (On Board Housekeeping Services) की सुविधा है, उन सभी ट्रेनों के नॉन-एसी स्लीपर डिब्बों (Non-AC Sleeper Coaches) में भी हैंडवॉश रखा जाएगा।

रेलवे के एक इंजीनियर ने बताया कि वॉशबेसिन यानी जहां हाथ-मुंह धोते हैं, वहां लिक्विड सोप डिस्पेंसर (Liquid Soap Dispenser) लगाया जाएगा। ट्रेन चलने से पहले इन डिस्पेंसर को हैंडवॉश से भर दिया जाएगा और रास्ते में खत्म हो जाने पर फिर से भरा जाएगा।

किस ट्रेनों में मिलेगा ये फायदा?

हर ट्रेन में ये सुविधा नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं ट्रेनों में हैंडवॉश मिलेगा, जिनमें OBHS सर्विस पहले से है। जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें और कुछ मेल-सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें।

OBHS यानी ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस का मतलब है कि ट्रेन में चलते वक्त भी सफाई होती रहती है। सफाई कर्मचारी रास्ते में ही टॉयलेट, डिब्बे और गलियारे को साफ करते हैं।

रेलवे का ये कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे सफर के दौरान सफाई बनी रहेगी और बीमारियों से भी बचाव होगा। अब स्लीपर कोच के यात्री भी हाथ धोकर साफ-सफाई से सफर कर सकेंगे। अब तक एसी कोच में ही ज्यादा सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन अब रेलवे सभी यात्रियों को बराबरी की सुविधा देना चाहता है। ये फैसला उसी दिशा में एक अच्छा कदम है।

हर दिन लाखों लोग स्लीपर कोच में सफर करते हैं। उनके लिए ये हैंडवॉश की सुविधा बहुत काम की चीज़ है। अब सफर में भी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रहेगा। रेलवे का ये कदम दिखाता है कि वो सिर्फ सफर कराना नहीं, बल्कि अच्छा और आरामदायक सफर देना चाहता है। 

