Indian Railway Rules: बिना टिकट पकड़े गए तो लगेगा ₹1000 तक फाइन, बचने के लिए करें ये काम

भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, और हजारों ट्रेनें यात्रियों की सुविधाओं के लिए चलाई जाती हैं। कई बार हम जल्दी में स्टेशन पहुंचते हैं या अचानक यात्रा करनी पड़ जाती है, ऐसे में ट्रेन टिकट खरीदने का मौका नहीं मिल पाता। क्या ऐसे में भी ट्रेन में चढ़ा जा सकता है? जवाब है - हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

advertisement

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ऐसे यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन कर आप बिना टिकट के चढ़कर भी फाइन देकर सफर कर सकते हैं।

बिना टिकट यात्रा की स्थिति में क्या करें?

अगर आप किसी वजह से टिकट नहीं ले पाए और सीधे ट्रेन में चढ़ गए, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले,आप प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें, ताकि यह साबित हो सके कि आपने कहां से यात्रा शुरू की थी।

इसके बाद तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE (Travelling Ticket Examiner) से संपर्क करें। उन्हें अपनी स्थिति बताएं और निवेदन करें कि वे आपके लिए टिकट बना दें।

TTE आपकी मंजिल के अनुसार टिकट शुल्क और जुर्माना लेकर टिकट बना सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि यह पूरी तरह TTE की अनुमति और सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं।

कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?

रेलवे एक्ट के अनुसार बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। अगर आप बिना टिकट पाए जाते हैं, तो आपको न्यूनतम ₹250 का फाइन और जहां से चढ़े वहां से गंतव्य तक का पूरा किराया देना होगा।

उदाहरण के तौर पर अगर आपने दिल्ली से लखनऊ की यात्रा की और पकड़े गए तो दिल्ली से लखनऊ तक का किराया + ₹250 फाइन देना होगा। अगर TTE को आपकी बात पर शक होता है या आप सहयोग नहीं करते तो जुर्माना ₹1000 तक हो सकता है। कुछ मामलों में आपको जेल तक की सजा भी हो सकती है।

क्या TTE सीट देने से मना कर सकता है?

हां, अगर ट्रेन फुल है या सीट उपलब्ध नहीं है तो TTE आपको सिर्फ जनरल कोच में खड़ा होकर सफर करने की अनुमति दे सकता है। सीट मिलना पूरी तरह सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

क्या तत्काल या ऑन-द-स्पॉट टिकट मिल सकता है?

अगर आपके पास समय है, तो स्टेशन के काउंटर से जनरल टिकट लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। कई बड़े स्टेशन पर "Tatkal Counter" या "Current Booking" के जरिए भी तत्काल रिजर्वेशन मिल जाता है। हालांकि ये टिकट सीमित होते हैं और सीट खाली पर निर्भर करते हैं।