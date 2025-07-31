ट्रंप की 25% टैरिफ की चोट से टेक्सटाइल शेयर धड़ाम, Welspun, Gokaldas, Pearl Global के स्टॉक में बिकवाली

31 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में उस समय हलचल मच गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क (Tariff) लगाने का एलान कर दिया। इस फैसले के बाद भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए।

टेक्सटाइल कंपनियों को लगा बड़ा झटका

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका पर निर्भर कंपनियों जैसे Welspun Living, Indo Count Industries, Gokaldas Exports, Pearl Global और KPR Mills के शेयरों में 4% से लेकर 11% तक की भारी गिरावट देखी गई। Gokaldas Exports की करीब 70% कमाई अमेरिका से आती है, वहीं Welspun Living की 65% इनकम यूएस मार्केट से जुड़ी हुई है।

Welspun Living का शेयर 6.5%, Indo Count 7.4%, Vardhman Textiles 4.5%, Gokaldas 8% और Pearl Global का शेयर 10.6% गिरा है।

बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जैसे Vedant Fashions और Trident के शेयरों में भी क्रमश: 4.73% और 3% की गिरावट आई। Arvind Ltd और Raymond Lifestyle के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए।

नई बातचीत की उम्मीद

टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब भी भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के मध्य में दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड बातचीत शुरू होगी।

भारत को अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश और वियतनाम से सीधी टक्कर मिलेगी। बांग्लादेश पर पहले से ही 35% टैरिफ है, लेकिन वियतनाम ने अमेरिका से 20% टैरिफ पर समझौता कर रखा है। ऐसे में भारत को किफायती और रणनीतिक फैसलों की जरूरत होगी।

शॉर्ट टर्म में निवेशकों का मूड बिगड़ा

Choice Institutional Equities के रिसर्च हेड उत्सव वर्मा का कहना है कि निवेशक अब और सतर्क हो गए हैं। उन्हें अपने पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।