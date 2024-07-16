सीनियर सिटीजन के लिए ख़ुशख़बरी, इन बैंकों के FD पर मिलेगा 9.50% तक का रिटर्न

सीनियर सिटीजन अपने पैसे को बाज़ार में लगा कर उतार-चढ़ाव के ख़तरे से ख़ुद को दूर रख के बैंक के फिक्स्ड डिपोज़िट या FD पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका उद्देश्य अपने पैसे को ऐसी जगह लगाने का होता है जहां से उन्हें निःसंदेह मुनाफ़ा हो। कई बैंक भी सीनियर सिटीज़न को FD पर अच्छा रिटर्न देते हैं जिस कारण FD बहुत लोकप्रिय है।

क्या है FD?

FD या फिक्स्ड डिपाजिट भी कहा जाता है। इसकी क़ीमत से लोग आपातकालीन स्थितिओं का सामना कर सकते हैं। इसमें जमा राशि एक निश्चित समय पर ही निकाली जा सकती है लेकिन कुछ बैंक बिना किसी दंड के भी इसे समय से पहले निकालने की अनुमति दे देते हैं। चूँकि ये राशि लोग तरह-तरह की परिस्थिति के लिए जोड़ते हैं जिसके लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि कौनसा बैंक कितना ब्याज दे रहा है क्योंकि इस बात की जानकारी से आपको FD के बहाने अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है।

FD अकाउंट कैसे खुलवायें :

FD या फिक्स्ड डिपोज़िट अकाउंट खोलना है बेहद आसान। FD अकाउंट घर बैठे-बैठे ऑनलाइन माध्यम से और नज़दीकी बैंक जा कर ऑफलाइन माध्यम से भी खोल सकते हैं। सलाह ऐसी दी जाती है कि जिस बैंक में पहले से खाता हो उसी में FD अकाउंट को खुलवाने में आसानी होती है क्योंकि काग़ज़ात में लगने वाला वक्त बच जाता है।

सीनियर सिटीजन को मिलता है FD अकाउंट पे टैक्स से छूट :

आयकर कानून की धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन को तमाम जगहों पर छूट मिल जाती है जैसे बैंकों में, सहकारी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में जमा पर मिले रिटर्न पे। इस नियम की ख़ास बात ये है कि सीनियर सिटिजन को ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता और साथ ही एक वित्त वर्ष में ₹50,000 तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है।

ये है सीनियर सिटीजन FD दर :

सीनियर सिटिजन एफडी दर बैंक का नाम ब्याज दर (सालाना) सबसे अधिक ब्याज एक साल की एफडी (%) 3 साल की एफडी (%) 5 साल की एफडी (%) ब्याज दर (%) टेन्योर स्मॉल फाइनेंस बैंक AU Small Finance Bank 8.50 18 months 7.75 8.00 7.75 Equitas Small Finance Bank 9.00 444 days 8.70 8.50 7.75 ESAF Small Finance Bank 8.75 2 years to less than 3 years 6.50 7.25 6.75 Jana Small Finance Bank 8.75 365 days to 1095 days 8.75 8.75 7.75 NorthEast Small Finance Bank 9.50 546 days to 1111 days 7.50 9.50 6.75 Suryoday Small Finance Bank 9.10 Above 2 years to 3 years 7.35 9.10 8.75 Ujjivan Small Finance Bank 8.50 12 months 8.75 7.70 7.70 Unity Small Finance Bank 9.50 1001 days 8.35 8.65 8.65 Utkarsh Small Finance Bank 9.10 2 years to 3 years; 1500 days 8.60 9.10 8.35 प्राइवेट बैंक Axis Bank 7.75 5 years to 10 years 7.20 7.60 7.75 Bandhan Bank 8.35 1 year 8.35 7.75 6.60 City Union Bank 7.75 400 days 7.25 6.75 6.50 CSB Bank 7.75 401 days 5.50 6.25 6.25 DBS Bank 8.00 376 days to 540 days 7.50 7.00 7.00 DCB Bank 8.55 19 months to 20 months 7.60 8.05 7.90 Federal Bank 7.90 400 days 7.30 7.50 7.25 HDFC Bank 7.75 18 months to less than 21 months 7.10 7.50 7.50 ICICI Bank 7.75 15 months to less than 18 months 7.20 7.50 7.50 IDFC First Bank 8.40 500 days 7.00 7.75 7.50 IndusInd Bank 8.25 1 year to 2 years 8.25 7.75 7.75 Jammu & Kashmir Bank 7.50 1 year to less than 3 years 7.50 7.00 7.00 Karur Vysya Bank 8.00 444 days 7.40 7.40 7.40 Karnataka Bank 7.65 375 days 7.50 6.90 6.90 Kotak Mahindra Bank 7.90 390 days to less than 23 months 7.60 7.60 6.70 RBL Bank 8.50 18 months to 2 years 8.00 8.00 7.60 SBM Bank India 8.80 Less than 15 months to 18 months 7.55 7.80 8.25 South Indian Bank 7.75 400 Days 7.20 7.20 6.50 Tamilnad Mercantile Bank 8.00 400 days 7.50 7.00 7.00 YES Bank 8.50 18 months 7.75 8.00 8.00 सरकारी बैंक Bank of Baroda 7.75 Above 2 years to 3 years 7.35 7.75 7.15 Bank of India 7.80 666 days 7.30 7.25 6.75 Bank of Maharashtra 7.75 777 days 7.25 7.00 7.00 Canara Bank 7.75 444 days 7.35 7.30 7.20 Central Bank of India 7.80 444 days 7.35 7.00 7.00 Indian Bank 7.75 400 days - IND SUPER 6.60 6.75 6.75 Indian Overseas Bank 7.80 444 days 7.40 7.00 7.00 Punjab National Bank 7.75 400 days 7.25 7.50 7.00 Punjab & Sind Bank 7.80 444 days 6.80 6.50 6.50 State Bank of India 7.60 400 days - Amrit Kalash 7.30 7.25 7.50 Union Bank of India 7.75 399 days 7.30 7.20 7.00

बता दें कि बैंक समय-समय पर अपने ब्याज दर बदलते रहते हैं जिसके लिए बैंक से जानकारी प्राप्त कर लें।