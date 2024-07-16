scorecardresearch
Ambani Wedding: क्या रहा है महंगी शादियों का इतिहास?

एशिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो लगभग 7 महीने तक चली है। अनंत-राधिका की शादी दुनिया की छठीं बड़ी शादियों में से एक है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की लागत ₹ 5,000 करोड़ थी, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति का केवल 0.5% है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 16, 2024 16:39 IST
अनंत-राधिका की शादी में अंबानी परिवार
अनंत-राधिका की शादी में अंबानी परिवार

शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं और उसका जिक्र सालों तक चलता रहता है।आज हम ऐसी ही कुछ अनोखी और यादगार शादियों के बारे में बात करेंगे जो अपने खर्चे के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं।

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और राजकुमारी सलमा (1979): दुबई के शासक ने 137 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए और शादी पांच दिनों तक चली। समारोह के दौरान, दुल्हन के लिए शादी के उपहार 20 आभूषणों से सजे ऊंटों द्वारा पहुंचाए गए और यह शादी अभी भी सबबसे महंगी शादी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।

Also Read: अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की शादी: चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, किम कार्दशियन, जय शेट्टी समेत कई मेहमान शामिल

प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना (1981): प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की शादी सबसे प्रतिष्ठित और महंगी शादियों में से एक है। सेंट पॉल कैथेड्रल में आयोजित इस शादी को 750 मिलियन लोगों ने देखा था और कथित तौर पर इसकी लागत 48 मिलियन डॉलर थी।

वनिशा मित्तल और अमित भाटिया (2004) - स्टील उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की बेटी वनिशा मित्तल और अमित भाटिया की शादी में पेरिस के नामी जगहों पर आलीशान आवास और भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी लागत 66 मिलियन डॉलर थी।

प्रिंस विलियम और केट मिडलटन (2011): ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की शादी एक गलोबल टेलीविजन प्रोग्राम थी, जिसमें बग्घी के साथ जुलूस और बकिंघम पैलेस में रिसेप्शन शामिल था और इसकी लागत करीबन 34 मिलियन डॉलर थी।

मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट 2 और चार्लेन विटस्टॉक (2011): इस शाही विवाह में कई दिनों तक जश्न मनाया गया, जिसका समापन राजकुमार के महल में एक समारोह के साथ हुआ और मोनाको में गणमान्य व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों के लिए एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया तथा इसकी लागत 70 मिलियन डॉलर थी।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट(2024): एशिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो लगभग 7 महीने तक चली है। अनंत-राधिका की शादी दुनिया की छठीं बड़ी शादियों में से एक है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की लागत ₹ 5,000 करोड़ थी, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति का केवल 0.5% है।

