अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की शादी: चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, किम कार्दशियन, जय शेट्टी समेत कई मेहमान होंगे शामिल

इस शादी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2024 13:18 IST

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सितारों से सजे समारोह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस शादी में राजनीति से लेकर मनोरंजन तक हर क्षेत्र की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी।

इस शादी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

जिन अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है उनमें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शामिल हैं।

कार्दशियन बहनें-- किम और ख्लोए-- भी शादी में शामिल होंगी। पॉडकास्टर और लाइफ कोच जे शेट्टी के साथ-साथ पहलवान-अभिनेता जॉन सीना भी मौजूद रहेंगे। डेस्पासिटो गायक लुइस रोड्रिग्ज उर्फ लुइस फोंसी और कैलम डाउन फेम रेमा भी शादी में मौजूद रहेंगे।

इसके अलावा, अंबानी की शादी में राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। जॉन केरी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ-साथ इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मैटेओ रेंज़ी जैसे अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर शामिल होंगे।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन, ऑस्ट्रिया के पूर्व प्रधानमंत्री सेबेस्टियन कुर्ज़, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट को भी शादी में आमंत्रित किया गया है।

मुंबई पुलिस की यातायात सलाह

शादी के बड़े पैमाने को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने एक यातायात सलाह जारी की है, जो 12 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इस सलाह के अनुसार, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के पास यातायात को एक अलग मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "5 जुलाई को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के कारण और 12 से 15 जुलाई, 2024 तक यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए निम्नलिखित यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।"

अनंत अंबानी की शादी का मेन्यू

इसके अलावा, शादी के मेन्यू में वाराणसी के मशहूर काशी चाट भंडार की चाट भी शामिल होने की संभावना है। व्यंजनों में टिक्की, टमाटर चाट, पालक चाट, चना कचौरी और कुल्फी शामिल हो सकते हैं। न्यूजवायर एएनआई के अनुसार, रिलायंस फाउंडेशन और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले महीने वाराणसी की यात्रा के दौरान मेन्यू को अंतिम रूप दिया था।

