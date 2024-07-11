Q1 रिजल्ट आज: TCS, GTPL Hathway कंपनियाँ भी आज करेंगी आय घोषित; सूची देखें
Q1 FY25 के परिणाम जारी करने वाली अन्य फर्मों में NELCO, Acrow, Amal, AFIL, GD Trading Agencies, DRC Systems, GNA Axles, Marble City India, RO Jewels, PMC Fincorp, SM Auto Stamping, Stellant Securities, Sree Jayalakshmi Autospin और Vivid Mercantile शामिल हैं।
आय गुरुवार, (11 जुलाई 2024) को कई कंपनियाँ वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगी। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में अग्रणी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सेवाओं के जीटीपीएल हैथवे और ब्रोकरेज कंपनी आनंद राठी वेल्थ शामिल हैं।
आज (11 जुलाई) Q1 परिणाम घोषित करने वाली कंपनियों की सूची में यह नाम हैं शामिल - TCS, Anand Rathi Wealth, GTPL Hathway, Acrow, AFIL, DRC Systems, Amal, GD Trading Agencies, G N A Axles, Nelco, Marble City India, PMC FinCorp, Sree Jayalakshmi Autospin, RO Jewels, SM Auto Stamping, Vivid Mercantile and Stellend Securities.
वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में टीसीएस का शुद्ध लाभ तिमाही-दर-तिमाही 12.6% बढ़कर ₹12,502 करोड़ हो गया। इसका समेकित राजस्व तिमाही-दर-तिमाही 1.5% बढ़कर ₹62,394 करोड़ हो गया।
इस सप्ताह, प्रमुख कंपनियाँ जो अपने Q1 परिणाम पोस्ट करेंगी, उनमें HCL Technologies, Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) और Avenue Supermarts Limited (DMart) शामिल हैं।