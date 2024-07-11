Stock to Watch: Yes Bank, SBI Bank, Zydus Industries, Sula Vineyard, Power Grid Corp, Tata Elxsi, M&M

GIFT Nifty 46 अंक या 0.19% बढ़कर 24,407 पर पहुंच गया, जो गुरुवार को एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए एक ठोस शुरुआत का संकेत है। इससे पहले, बुधवार को, एनएसई निफ्टी 50 108.75 अंक या 0.45% गिरकर 24,324.45 पर आ गया था तो वहीं बीएसई सेंसेक्स 426.86 अंक या 0.53% गिरकर 79,924.78 पर आ गया था।

Yes Bank: फर्स्ट अबू धाबी बैंक पीजेएससी भारत के यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 5 बिलियन डॉलर हो सकती है।PJSC यस बैंक में 51% तक की हिस्सेदारी खरीदने की संभावना तलाश रहा है।

Zydus Lifescience: फर्म ने कहा कि उसने डायरोक्सिमेल फ्यूमरेट डिलेड-रिलीज़ कैप्सूल, 231 मिलीग्राम (वुमेरिटी डिलेड-रिलीज़ कैप्सूल) के व्यावसायीकरण के लिए यूएस एफडीए से प्रारंभिक मंज़ूरी प्राप्त कर ली है। इन कैप्सूल का उपयोग वयस्कों में मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस) के रिलैप्सिंग प्रकारों के उपचार के लिए किया जाता है।

SBI: देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू में 7.36% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटाए। निवेशकों ने इस इश्यू को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, जिसमें 18,145 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियाँ लगीं। इसके परिणामस्वरूप इश्यू को मूल इश्यू राशि 5,000 करोड़ रुपये से लगभग 3.6 गुना अधिक अभिदान मिला।

Sula Vineyard: वाइन उत्पादक की शुद्ध आय पिछले वर्ष की समान अवधि के 118.2 करोड़ रुपये से 9.7% बढ़कर 129.6 करोड़ रुपये हो गई। यह विकास मुख्य रूप से कंपनी के अपने ब्रांडों द्वारा संचालित था, जिसकी बिक्री में 2.7% की वृद्धि देखी गई और यह पिछले वर्ष के 101.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 104.4 करोड़ रुपये हो गई।

Power Grid Corp: सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 16,000 करोड़ रुपये तक उधार लेने की अपनी योजना की घोषणा की। यह निर्णय निदेशक मंडल द्वारा 10 जुलाई, 2024 को अपनी बैठक के दौरान लिया गया। धन घरेलू बॉन्ड सहित विभिन्न स्रोतों से जुटाया जाएगा।

Tata Elxsi: डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवा फर्म ने 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 3% की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 188 करोड़ रुपये की तुलना में 184.1 करोड़ रुपये थी। क्रमिक रूप से, तिमाही के लिए शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 196.9 करोड़ रुपये से 6.5% गिरकर 184.1 करोड़ रुपये हो गया।

Mahindra and Mahindra: कंपनी ने कहा है कि XUV700 की मांग मजबूत बनी हुई है, जून में नई बुकिंग मई की तुलना में 23% बढ़ी है।