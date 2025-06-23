Force Gurkha पर लिखा 4X4X4 आखिर क्यों है खास? जानिए इसका असली मतलब

जब भी कोई ऑफ-रोडिंग गाड़ी की बात होती है तो सबसे पहले नाम Mahindra Thar और Force Gurkha का आता है। दोनों ही गाड़ियां शानदार पावर और दमदार लुक्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि Thar पर सिर्फ 4X4 लिखा होता है, जबकि Force Gurkha पर 4X4X4 होता है?

अब सवाल उठता है कि आखिर इस तीसरे ‘4’ का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर इसके पीछे कोई तकनीकी कारण है?

Force Gurkha पर 4X4X4 का क्या मतलब है? (Meaning of 4X4X4 in Force Gurkha)

Force Motors ने Gurkha के ऊपर 4X4X4 कुछ सोच-समझकर ही लिखा है। इसका हर '4' किसी खास चीज को दिखाता है। पहले 4 का मतलब है कि Gurkha में 4 Wheel Drive (4WD) सिस्टम है, यानी इंजन की ताकत गाड़ी के चारों पहियों तक पहुंचती है।

वहीं, दूसरा 4 बताता है कि यह गाड़ी सभी मौसमों (Winter, Summer, Spring, Autumn) में चलने के लिए बनी है। इसका मतलब है कि फोर्स गुरखा चाहे ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हर मौसम एक समान चल सकती है। फोर्स गुरखा में लिखे तीसरा 4 इस बात की ओर इशारा करता है कि Gurkha हर तरह की सरफेस (Sand, Water, Rocks, Ice) पर चल सकती है। यानी ये गाड़ी हर रास्ते पर भरोसेमंद है।

4X4 का मतलब क्या होता है? (What is the meaning of 4X4?)

4X4 या 4WD (Four Wheel Drive) एक ऐसा सिस्टम होता है, जिसमें गाड़ी के चारों टायरों को इंजन से पावर मिलती है। इससे गाड़ी को बेहतर पकड़ मिलती है, खासतौर पर तब जब सड़क फिसलन भरी हो, उबड़-खाबड़ हो या मिट्टी-पानी वाली हो।

इससे उन हालातों में भी गाड़ी निकल जाती है जहां आम गाड़ियां फंस जाती हैं। यही कारण है कि 4X4 सिस्टम वाली गाड़ियां ऑफ-रोडिंग में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।

Force Gurkha ने अपने ब्रांड को खास बनाने के लिए 4X4X4 का टर्म इस्तेमाल किया है, जो इसके ऑल वेदर, ऑल टेरेन और 4WD नेचर को दर्शाता है। अगर आप एक रफ-टफ, पूरी तरह से ऑफ-रोडिंग के लिए बनी गाड़ी चाहते हैं और डिजाइन से ज्यादा काम को महत्व देते हैं, तो Force Gurkha आपके लिए है।