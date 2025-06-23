scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोलॉन्च हुई Audi Q7 Signature Edition, गाड़ी में मिलेगा Espresso कॉफी सिस्टम

लॉन्च हुई Audi Q7 Signature Edition, गाड़ी में मिलेगा Espresso कॉफी सिस्टम

Audi Q7 Signature Edition भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन के फीचर्स काफी शानदार हैं। बता दें कि फोन की शुरुआती एकस-शोरूम कीमत 99.81 लाख रुपये है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2025 13:30 IST
Audi Q7 Signature Edition
Audi Q7 Signature Edition

 Audi India ने अपनी प्रीमियम SUV का खास वर्जन Audi Q7 Signature Edition भारत में लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटिड एडिशन मॉडल है। इसकी कीमत ₹99.81 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस गाड़ी में लग्जरी को अगले लेवल पर पहुंचाने वाले फीचर्स शामिल किए गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आइए, कार के लग्जरी फीचर्स के बारे में जानते हैं। 

शानदार लुक और एडवांस फीचर्स

इस एडिशन को खास बनाने के लिए Audi ने कार में LED एंट्री लाइट्स एड किया है। इस लाइट्स के बाद जमीन पर Audi का लोगो शो होगा। वहीं, कार में घूमते हुए व्हील हब कैप्स हैं जो कि गाड़ी के चलते वक्त भी स्टाइल बनाए रखते हैं। 

इसके अलावा कार में स्टील पैडल कवर और मेटैलिक की कवर्स दिया गया है। यह कवर कार के लुक में अलग शाइन लाते हैं। इस कार में सबसे खास Espresso Mobile सिस्टम है। इस सिस्टम से कार  में ही कॉफी बन सकती है।

Audi India के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि यह नया एडिशन उन लोगों के लिए है जो अपनी कार को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट मानते हैं। इस एडिशन में जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, वे गाड़ी को प्रीमियम से एक्स्ट्रा-प्रीमियम बना देते हैं।

Audi Q7 Signature Edition में कस्टमर को कई कलर के ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें ग्राहक को साखिर गोल्ड, वेटोमो ब्लू, मिथोस ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट, समुराई ग्रे का ऑप्शन मिल रहा है। 

Audi Q7 Signature Edition परफॉर्मेंस 

Audi Q7 Signature Edition में 3.0-लीटर V6 TFSI पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 340 हॉर्सपावर और 500Nm टॉर्क की पावर देता है। इसके साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे गाड़ी सिर्फ 5.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

Audi Q7 Signature Edition सेफ्टी फीचर्स

Audi का quattro ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम है। इस सिस्टम से हर रास्ते पर कार शानदार स्पीड पकड़ती है। वहीं, एडाप्टिव एयर सस्पेंशन और 7 ड्राइविंग मोड्स की मदद से ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूद रहता है। 

कार में 360-डिग्री कैमरा और पार्किंग असिस्ट है जो टाइट जगह में भी कार को पार्क करना आसान बना देते हैं। वहीं, Bang & Olufsen 3D म्यूजिक सिस्टम से कस्टमर को प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिलती है।

ऑडी की कार में 4-Zone क्लाइमेट कंट्रोल होता है ताकि हर यात्री को अपनी पसंद का तापमान मिले। 


 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 23, 2025