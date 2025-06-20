होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (Honda Cars India Ltd.) ने इंडियन मार्केट में अपनी लोकप्रिय मिड-साइज सेडान Honda City का नया वेरिएंट Honda City Sport लॉन्च कर दिया है। यह लिमिटेड एडिशन मॉडल अपने स्पोर्टी लुक, शानदार इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के कारण खास है।

आइए, Honda City Sport के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कितनी है कीमत? (Honda City Sport Price)

Honda City Sport की एक्स-शोरूम कीमत ₹14.88 लाख रखी गई है। यह कार केवल लिमिटेड यूनिट्स में ही उपलब्ध होगी। इससे यह और भी एक्सक्लूसिव बन जाती है। इसे सिर्फ CVT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ बाजार में उतारा गया है।

शानदार लुक में उतरी कार (Honda City Sport Look)

नई Honda City Sport का बाहरी लुक पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी है। इस लिमिटेड एडिशन को तीन कलर (रेडिएंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और मेटोरॉइड ग्रे मेटालिक) में लॉन्च किया गया है। कार के लुक को दमदार बनाने के लिए इसमें ब्लैक ग्रिल, ब्लैक ट्रंक लिप स्पॉइलर, ग्लॉसी शार्क फिन एंटीना, स्टाइलिश ग्रे अलॉय व्हील्स और ब्लैक ORVMs दिए गए हैं, जो इसे और भी स्पोर्टी बनाते हैं।

Honda City Sport का इंटीरियर और एक्सटीरियर खास है। इसमें ब्लैक लेदर सीट्स दी गई हैं, जिन पर रेड स्टिच पैटर्न है। वहीं कार के रूफ और पिलर्स का रंग भी ब्लैक रखा गया है। इससे इसका स्पोर्टी कैबिन और भी प्रीमियम दिखता है। कार के डैशबोर्ड पर डार्क रेड गार्निश और 7-कलर रिदमिक एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस की डिटेल (Honda City Sport Engine Details)

Honda City Sport में 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है , जो अब E20 फ्यूल (20% एथेनॉल) के साथ भी काम करता है। यह इंजन 121 PS की पावर और 145 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसे CVT गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे ड्राइव करना और भी आसान और मजेदार हो जाता है। कंपनी का दावा है कि यह कार 1 लीटर में 18.4 KM तक का माइलेज देती है।

सेफ्टी का रखा गया पूरा ध्यान (Honda City Sport Safety Features)

इस कार में कंपनी ने सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा है। इसमें Honda Sensing टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इसमें लेन डिपार्चर अलर्ट, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे मॉर्डन सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं, जो एक सुरक्षित ड्राइव का भरोसा देती है।