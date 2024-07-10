scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट; मारुति के शेयरों में 3% उछाल

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट; मारुति के शेयरों में 3% उछाल

SENSEX आज 310.07 अंक या 0.39% से गिरकर 80,041.57 पर पहुँचा तो वहीं NIFTY 95.55 अंकों या 0.39% से गिरकर 24,337.65 पर पहुँचा।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2024 11:04 IST

आज (10 जुलाई 2024) सुबाह 09:25 बजे के सत्र में SENSEX 0.39% से गिरकर 80,241 पर पहुँचा तो वहीं NIFTY 0.15% से गिरकर 24,421.55 पर पहुँचा।

जून की शुरुआत से, निफ्टी ने 27 सत्रों में से 16 बार रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई बनाए हैं, जो सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन है।

मारुति सुजुकी ने 3.48% की बढ़त के साथ बढ़त हासिल की और लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की। यह इस खुलासे के बाद हुआ कि उत्तर प्रदेश (यूपी) ने हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण लागत को समाप्त कर दिया है। 

तेरह प्रमुख क्षेत्रों में से सात ने नुकसान की सूचना दी। उच्च-भार वाले वित्तीय, निजी बैंक और बैंकों में 0.3% से 0.5% तक की गिरावट आई।

सेक्टोरल प्रदर्शन - सेक्टोरल परिदृश्य में, निफ्टी रियल्टी (+0.87%), निफ्टी एफएमसीजी (+0.17%) और निफ्टी आईटी (+0.33%) शीर्ष लाभार्थियों में से हैं, जबकि निफ्टी बैंक (-0.61%), निफ्टी ऑटो (-0.51%) और निफ्टी वित्तीय सेवाएँ (-0.49%) ऐसे क्षेत्र हैं जो नकारात्मक रूप से कारोबार कर रहे हैं।

शीर्ष लाभ और हानि - NIFTY50 क्षेत्र में, मारुति (+3%), आयशर मोटर्स (+1.09%) और ग्रासिम इंडस्ट्रीज (+0.98%) शीर्ष लाभ प्राप्त करने वालों में से हैं। दूसरी ओर, M&M (-3.9%), कोटक बैंक (-1.05%) और एक्सिस बैंक (-0.82%) प्रमुख हानि वाले रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
