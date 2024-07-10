Stocks to Watch: M&M, Reliance, Wipro, RVNL, Emcure Pharma, ONGC, Vodafone

GIFT Nifty 40 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 24,450 पर कारोबार कर रहा है, जो बुधवार को घरेलू सूचकांक एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए नकारात्मक शुरुआत दर्शाता है। इससे पहले, मंगलवार को एनएसई निफ्टी 50 112.65 अंक या 0.46% की बढ़त के साथ 24,433.20 पर बंद हुआ था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 391.26 अंक या 0.49% की बढ़त के साथ 80,351.64 पर बंद हुआ था।

भले ही भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक भावनाओं के बीच लगातार चढ़ रहा है, लेकिन कुछ खास इक्विटी हैं जिन पर आज, बुधवार, 10 जुलाई को सक्रिय रूप से नज़र रखी जानी चाहिए। इनमें Mahindra and Mahindra, Tata Elxsi, Emcure Pharma, Bansal Wire Industries, Vodafone Idea, Wipro, Vedanta, RVNL और Reliance शामिल हैं।

आज, भारत के वित्तीय बाजार Q1 के नतीजों, कुछ कंपनियों की AGM, लिस्टिंग और अन्य स्टॉक इवेंट से काफी प्रभावित होंगे।

Q1 Results Today: टाटा एलेक्सी, सिबली इंडस्ट्रीज, एसजी फिनसर्व, वाशु भगनानी इंडस्ट्रीज, लैंकोर होल्डिंग्स, क्रेटो सिस्कॉन, केसोराम इंडस्ट्रीज, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज, जेटीआर इंडस्ट्रीज और हेक्सा ट्रेडेक्स 10 जुलाई को अपने जून 2024 तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट करेंगे।

Mahindra and Mahindra (M&M): महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV, XUV700 AX7 लाइनअप के लिए विशेष फेस्टिव एक्स-शोरूम कीमत में कटौती की घोषणा की है। जो चार महीने के समय लिए उपलब्ध है। इस अवसर को तीन साल से भी कम समय में 200,000 यूनिट बनाने के मील के पत्थर के रूप में भी चिह्नित किया गया है।

Delta Corp: ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 68.04% की गिरावट दर्ज की, जो 21.7 करोड़ रुपये थी। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 67.9 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का परिचालन से रेवन्यू 30.3% घटकर 180.7 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 259.3 करोड़ रुपये था।

Vodafone, Vedanta, Voltas और Bajaj Healthcare: इन कंपनियों की वार्षिक आम बैठकें 10 जुलाई को होती हैं। इसके अलावा, बजाज हेल्थकेयर की आज बोर्ड मीटिंग है।

ONGC: सरकारी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा स्थलों और हरित हाइड्रोजन सुविधाओं में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की मंशा जाहिर की है, जिसका उद्देश्य 2038 तक कार्बन एमिशन को शून्य करना है। इस कार्यक्रम के तहत, कंपनी 2030 तक 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता, हरित हाइड्रोजन, बायोगैस, पंप भंडारण सुविधाओं और अपतटीय पवन परियोजनाओं के निर्माण के लिए 97,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

RVNL: सरकारी कंपनी RVNL को दक्षिण पूर्वी रेलवे की 202.87 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में नामित किया गया है। इस परियोजना में खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर-भद्रक सेक्शन पर 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और 2x25 केवी सिस्टम के लिए सब-सेक्शनिंग पोस्ट का डिज़ाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

Wipro: Wipro ने अपने पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी जतिन दलाल (Jatin Dalal) के खिलाफ दायर मुकदमे का निपटारा कर दिया है। 2 जुलाई, 2024 की तारीख वाली यूएस एसईसी फाइलिंग (US SEC Filing) के अनुसार, कॉग्निजेंट के निदेशक मंडल ने इस मुद्दे से संबंधित निपटान और कानूनी व्यय को कवर करने के लिए $505,087 के भुगतान को मंजूरी दी।

Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने पिछले साल के JioTag का एडवांस्ड वर्जन JioTag Air लॉन्च किया। यह नया एसेट ट्रैकर उपयोगकर्ताओं को चाबियाँ, आईडी कार्ड, वॉलेट, हैंडबैग, बैगेज और यहाँ तक कि पालतू जानवरों सहित विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में मदद करता है।

Bansal Wire Industries: सभी श्रेणियों के बाजार सहभागियों की ओर से मजबूत मांग के बाद बंसल वायर इंडस्ट्रीज 10 जुलाई को एक मजबूत शुरुआत के लिए तैयार है। 256 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर, शेयर के लगभग 30% के प्रीमियम पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है, संभावित रूप से लगभग 330-340 रुपये प्रति शेयर पर खुल सकता है।

Emcure Pharma: ग्रे मार्केट में देखे गए रुझानों के अनुसार, एमक्योर फार्मास्युटिकल्स के 10 जुलाई को शेयर बाजार में एक मजबूत शुरुआत करने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में शेयर 340 रुपये के प्रीमियम पर चल रहा है, जो लगभग 33.73% की संभावित बढ़त दर्शाता है।

इस बीच, मंगलवार, 9 जुलाई को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार हुआ और ऑटो और एफएमसीजी इक्विटी में बढ़त के साथ-साथ विदेशी पूंजी प्रवाह के बल पर नए समापन उच्च स्तर पर पहुंच गए।

BSE Sensex 391.26 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 80,351.64 के रिकॉर्ड समापन उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिन के दौरान, यह 436.79 अंक या 0.54% बढ़कर 80,397.17 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

NSE Nifty 112.65 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 24,433.20 पर पहुंच गया, जो रिकॉर्ड समापन उच्च स्तर है। दिन के कारोबार के दौरान यह 123.05 अंक या 0.50 प्रतिशत बढ़कर 24,443.60 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।