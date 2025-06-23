scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगLabubu Doll: डरावनी लेकिन क्यूट डॉल बन गई अरबों डॉलर का ग्लोबल ब्रांड, पॉप मार्ट की गुड़िया बनी स्टेटस सिंबल

Labubu Doll: डरावनी लेकिन क्यूट डॉल बन गई अरबों डॉलर का ग्लोबल ब्रांड, पॉप मार्ट की गुड़िया बनी स्टेटस सिंबल

सोशल मीडिया पर Labubu Doll काफी वायरल हो रही है। ये अजीब से दिखने वाली डॉल अब अरबों रुपये का ग्लोबल ब्रांड बन गया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2025 16:36 IST
Labubu डॉल का जूनून (फोटो- गेटी इमेज)

एक अजीब सी डॉल… बड़ी आंखें, शैतानी मुस्कान और अजीबोगरीब शक्ल। पहली नजर में देखने पर लगेगा जैसे कोई डरावना खिलौना है, लेकिन जैसे ही लोग इसे देखते हैं वे इसे अपने से जोड़ लेते हैं। इसका नाम है Labubu। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि आज की दुनिया में यूथ आइकन, सोशल मीडिया ट्रेंड, और सबसे बढ़कर एक बिलियन डॉलर ब्रांड बन चुकी है।

दुनिया भर में Labubu की डिमांड

Labubu को मशहूर आर्टिस्ट Kasing Lung ने डिजाइन किया है।  इसे दुनिया के सामने Pop Mart लाया, जो चीन की सबसे बड़ी कलेक्टिबल टॉय कंपनियों में से एक है। Pop Mart ने Labubu को अपने The Monsters सीरीज के तहत लॉन्च किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये "डरावनी क्यूटनेस" इतनी बड़ी हिट बन जाएगी।

Labubu के ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट ने इसको और खास बना दिया। लोग नहीं जानते कि बॉक्स में कौन-सी डॉल मिलेगी – यही सस्पेंस और एक्सक्लूसिविटी ने इसे एक कलेक्टर आइटम बना दिया।

कमाई का सोर्स है Labubu

Labubu के पीछे बिजनेस मॉडल छिपा है जो Pop Mart की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि थाईलैंड, जापान, सिंगापुर और भारत जैसे देशों में Labubu की डिमांड आसमान पर है। इसकी कीमत ₹5,000 से शुरू होती है, लेकिन लिमिटेड एडिशन डॉल्स ₹15,000 या उससे भी ज्यादा में बिकती हैं। StockX जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह ₹18,000 से ₹30,000 तक में रीसैल हो रही है।

Pop Mart ने Labubu को बेचने के लिए ‘ब्लाइंड बॉक्स’ मॉडल को अपनाया, यानी कस्टमर को यह नहीं पता कि बॉक्स खोलने पर कौन-सी डॉल निकलेगी। इस तरीके से कलेक्टर बार-बार डॉल्स खरीदते हैं, जिससे रिटर्निंग कस्टमर रेट बहुत ज्यादा रहता है।

ब्रांडिंग से बनी अरबों की कंपनी

Pop Mart ने Labubu को सिर्फ खिलौना नहीं बनाया, बल्कि इसे एक इमोशनल कनेक्शन में बदल दिया। दुनिया भर में Pop Mart ने अपने रिटेल स्टोर्स लॉन्च किए हैं। यह डॉल खासतौर पर मॉल्स और यूथ फ्रिक्वेंटेड लोकेशंस पर मिलती है। इसके साथ ही, Pop Mart ने NFTs और डिजिटल कलेक्टिबल्स के ज़रिए डिजिटल दुनिया में भी कदम रखा है।

आज Pop Mart की वैल्यू अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है। इसके फाउंडर वांग निंग अब चीन के सबसे युवा अरबपतियों में गिने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण Labubu है।

सोशल मीडिया से सीधा कनेक्शन

Labubu की सफलता में सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। Lisa (Blackpink), Rihanna, Ananya Pandey जैसी हस्तियों ने जब इसे अपने बैग्स के साथ कैरी किया तो ये डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। लोग इसे इंस्टाग्राम, पिनटेरेस्ट और टिकटॉक पर एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल करने लगे।

‘क्यूटनेस’ बनी नई करेंसी

इस दौर में जहां ‘Emotional Luxury’ एक नया ट्रेंड बन चुका है, वहां Labubu जैसे ब्रांड्स लोगों के दिल से जुड़ रहे हैं। महंगे बैग, ब्रांडेड जूते तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन Labubu जैसी सॉफ्ट क्यूट वैल्यू अब नए जमाने का स्टेटस सिंबल बन गई है।

