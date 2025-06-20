scorecardresearch
शुक्रवार को शेयर बाजार बम-बम! इन 6 कारणों से दौड़ रहा इंडियन स्टॉक मार्केट

शुक्रवार को शेयर बाजार बम-बम! इन 6 कारणों से दौड़ रहा इंडियन स्टॉक मार्केट

सुबह 11:15 बजे तक सेंसेक्स 0.87% या 709.82 अंक चढ़कर 82,071.69 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.9% या 222.95 अंक चढ़कर 25,016.20 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 11:34 IST

Stock Market Today : शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार रैली देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक सुबह 11:15 बजे तक सेंसेक्स 0.87% या 709.82 अंक चढ़कर 82,071.69 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.9% या 222.95 अंक चढ़कर 25,016.20 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

चलिए जानते हैं आज किन कारणों से शेयर बाजार में आई है रैली

1. इंडेक्स हेवीवेट शेयरों में खरीदारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी गई है जिससे शेयर बाजार में तेजी आई है।

2. जियो पॉलिटिकल तनाव में थोड़ी राहत

ईरान-इजरायल संघर्ष में तत्काल किसी भी तरह की वृद्धि न होने से निवेशकों को कुछ राहत मिली। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की संभावनाओं का हवाला देते हुए अगले दो सप्ताह के अंदर संभावित भागीदारी पर फैसला करेंगे।

3. एफआईआई की खरीदारी

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) ने बीते कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 934.62 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी थी। जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 605.97 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। विदेशी निवेशकों के निरंतर निवेश से भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है।

4. पीएसयू प्रोजेक्ट फाइनेंस शेयरों में तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोजेक्ट फाइनेंस पर अपने दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इरेडा, पीएफसी, आरईसी, हुडको और आईआरएफसी जैसी पीएसयू प्रोजेक्ट फाइनेंस शेयरों में तेजी आई है। 

5. पॉजिटिव एशियन मार्केट

जापान के निक्केई 225, दक्षिण कोरिया के कोस्पी, हांगकांग के हैंग सेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट सहित प्रमुख एशियाई सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एशियन बाजारों में मजबूत रुख ने भारतीय बाजार  के निवेशकों की धारणा को बेहतर बनाया है।

6. रुपये की मजबूती

ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कमजोर डॉलर की वजह से शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 86.60 पर पहुंच गया। मजबूत रुपये से इंपोर्ट लागत कम करने और विदेशी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिलता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 20, 2025