Corporate Actions Today: शुक्रवार, 20 जून को बजाज ऑटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड (पीएनबी), बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बीओआई लिमिटेड और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं।

इसके अलावा टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मवाना शुगर्स लिमिटेड, रोसारी बायोटेक लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक दर्जन से अधिक अन्य शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

वहीं, आज Ajcon Global Services Ltd के शेयर में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है।

Bajaj Auto ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹210 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी 8 अगस्त के आसपास डिविडेंड की पेमेंट करेगी।

Tata Power ने 14 मई को ₹2.25 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 7 जुलाई को या 7 जुलाई से जारी करना शुरू किया जाएगा।

PNB ने ₹2.90 प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा की है। वहीं BOI के शेयरधारकों को ₹4.05 प्रति शेयर, Torrent Pharma को ₹6, Supreme Industries को ₹24, HDFC Life को ₹2.10, Mawana Sugars को ₹1 और Greenlam Industries को ₹0.40 प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा।

अन्य कंपनियों में Epigral Ltd (₹3.50), Solitaire Machine Tools (₹2), Rossari Biotech (₹0.50), VTM Ltd (₹0.75), Swastika Investsmart (₹0.60), और Transcorp International (₹0.30) के शेयर भी आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं।

इसके अलावा आज Ajcon Global Services Ltd के शेयर में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है जहां 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में टूटा है।

इसके अलावा, Inox Wind Energy Ltd आज एक्स-मर्जर हुआ है। कंपनी ने 21 जून को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है, और उसके अनुसार, पुराने शेयरधारकों को हर 10 शेयरों के बदले Inox Wind Ltd के 632 शेयर मिलेंगे।