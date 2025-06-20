30 शेयरों वाले सेंसेक्स में Trent और BEL की एंट्री, Nestle India और IndusInd Bank बाहर - Details
Sensex Rejig: 20 जून यानी आज से BSE के 30 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स Sensex में Trent Ltd और Bharat Electronics Ltd (BEL) को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही Nestle India Ltd और IndusInd Bank Ltd को इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है। इस बदलाव से काफी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा।
Nuvama Alternative & Quantitative Research के अनुसार, Trent की Sensex में एंट्री से $330 मिलियन और BEL की Sensex में एंट्री से $378 मिलियन का इनफ्लो आने की संभावना है। वहीं, Nestle India और IndusInd Bank के बाहर होने से $230 मिलियन और $145 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है।
Nuvama का मानना है कि अगर हिट्री को देखें तो Sensex में शामिल होने वाले शेयरों में उस दिन मजबूत वॉल्यूम के साथ तेजी देखी जाती है, और इस बार भी वैसा ही हो सकता है।
UltraTech Cement सेंसेक्स में अपनी वेटेज बढ़ाने वाला इकलौता स्टॉक होगा, जिससे इसमें $4 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है। इसके अलावा, HDFC Bank, Bharti Airtel, Reliance Industries, ICICI Bank, Infosys, Sun Pharma, L&T, ITC, TCS, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank और SBI जैसे दिग्गज शेयरों की वेटेज में कटौती से कुल $249 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है।
इन इंडेक्स में भी दिखेगा बदलाव
BSE 100 में नए शामिल: Dixon Technologies, Coforge, और Indus Towers
बाहर हो रहे: Bharat Forge, Dabur India, और Siemens
BSE Sensex 50 में नए शामिल: InterGlobe Aviation और Shriram Finance
हटाए जा रहे: Britannia Industries और Hero MotoCorp
BSE Sensex Next 50 में शामिल: Britannia, Dixon Technologies, Coforge, Hero MotoCorp और Indus Towers
बाहर हो रहे: InterGlobe Aviation, Shriram Finance, Bharat Forge, Dabur India, और Siemens
इन बदलावों का असर न केवल संबंधित कंपनियों के स्टॉक्स पर पड़ेगा, बल्कि बड़े निवेशकों की रणनीतियों पर भी प्रभाव डालेगा।