अनिल अंबानी के कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर धड़ाम! आज इस खबर के बाद 5% टूटा भाव

SEBI की जांच में सामने आया कि अंबानी की Reliance Mutual Fund ने YES बैंक के एटी-1 बॉन्ड्स में $245.30 मिलियन का निवेश किया था, जो बैंक की 2020 में आई वित्तीय गिरावट से पहले किया गया था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 16:15 IST

Anil Ambani Stocks: बुधवार को रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power Ltd) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure Ltd) के शेयरों में 5% तक की गिरावट आई, जब बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अनिल अंबानी की YES बैंक निवेश मामले में दी गई सेटलमेंट पेशकश को खारिज कर दिया। इस फैसले से अंबानी को $208.40 मिलियन के संभावित जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

BSE पर Reliance Power का शेयर 3.17% या 1.39 रुपये गिरकर 42.50 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं Reliance Infrastructure का शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 13.55 रुपये गिरकर 257.55 रुपये पर बंद हुआ।

हालांकि अनिल अंबानी इन कंपनियों के बोर्ड में नहीं हैं, लेकिन वे ADAG ग्रुप के प्रोमोटर में शामिल हैं। SEBI की जांच में सामने आया कि अंबानी की Reliance Mutual Fund ने YES बैंक के एटी-1 बॉन्ड्स में $245.30 मिलियन का निवेश किया था, जो बैंक की 2020 में आई वित्तीय गिरावट से पहले किया गया था।

2016 से 2019 के बीच ये निवेश कथित रूप से YES बैंक द्वारा अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को दिए गए लोन से जुड़े हुए थे। SEBI ने इसे 'द्विपक्षीय संबंध समझौता' करार दिया, जिसमें अनिल अंबानी और उनके बेटे जय अनमोल अंबानी पर फंड के CEO संदीप सिका के जरिए निवेश निर्णयों को प्रभावित करने का आरोप है।

SEBI के अनुसार, इस सौदे की वजह से निवेशकों को करीब $208.40 मिलियन का नुकसान हुआ है। यह मामला म्यूचुअल फंड के नियमों का उल्लंघन है और इसका बाज़ार पर बड़ा असर पड़ सकता है।

SEBI ने अंबानी और उनके बेटे को बताया है कि उन्हें निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

SEBI ने मामले की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ भी शेयर की है। सूत्रों के अनुसार, YES बैंक से $342.3 मिलियन के लोन डायवर्जन की अलग जांच भी चल रही है।

इस मामले में Reliance Mutual Fund के कई पूर्व टॉप अधिकारियों, जिनमें CEO, CIO और पूर्व Chief Risk Officer शामिल हैं, ने $1.08 मिलियन की सेटलमेंट अर्जी लगाई है, जिस पर SEBI विचार कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
