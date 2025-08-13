Tata Motors Onam Offer: टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम उत्सव की शुरुआत अपने स्पेशल फेस्टिव कैंपेन 'Kerala Comes Together with Tata Motors' के साथ की है। इस पहल के तहत राज्य के ग्राहकों को पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹2 लाख तक के लाभ और बुकिंग पर प्रायोरिटी डिलीवरी का फायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स का यह ऑफर 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक वैध है।

कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैलून पेमेंट स्कीम (कम शुरुआती EMI), स्टेप-अप प्लान (आय वृद्धि के अनुरूप EMI) और पहले तीन महीनों के लिए ₹100 प्रति लाख की लो EMI योजना पेश की है। ईवी खरीदारों को एक्सेसरीज पर छह महीने की फाइनेंसिंग, एक्सटेंडेड वारंटी, AMC कवरेज और सर्विसिंग जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी।

किन कार में कितनी छूट?

ICE मॉडल्स - अधिकतम ₹1 लाख तक की छूट

टियागो: ₹60,000

टिगोर: ₹60,000

अल्ट्रोज: ₹1,00,000

पंच: ₹65,000

नेक्सॉन: ₹60,000

कर्व: ₹40,000

हैरियर: ₹75,000

सफारी: ₹75,000

EV मॉडल्स - अधिकतम ₹2 लाख तक की छूट

Tiago.ev: ₹1,00,000

Punch.ev: ₹85,000

Nexon.ev: ₹1,00,000

Curvv.ev: ₹2,00,000

Harrier.ev: ₹1,00,000

टाटा मोटर्स के पास अब केरल में 62 शहरों में 83 वर्कशॉप्स के 622 पैसेंजर व्हीकल बे, कोच्चि में समर्पित EV बैटरी रिपेयर सेंटर, 5 Tata.ev स्टोर्स और डिजिटल रोडसाइड असिस्टेंस सेवा है, जो शहरों में 60 मिनट और हाइवे पर 90 मिनट में रिस्पॉन्स का वादा करती है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर (CCO) विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि केरल उनके लिए एक बहुत जरूरी बाजार है। उन्होंने कहा कि ओणम का त्योहार ग्राहकों के लिए खास होता है और वे इसे और भी यादगार बनाना चाहते हैं।

इसीलिए, इस साल कंपनी ने खास ऑफर निकाले हैं, जिनमें आकर्षक कैश डिस्काउंट, आसान किस्तों पर गाड़ी खरीदने का विकल्प और जल्दी डिलीवरी शामिल है। इन ऑफर्स से ग्राहकों के लिए गाड़ी खरीदना और भी आसान और अच्छा हो जाएगा।