Mercedes ने भारत में उतारी नई AMG CLE 53 Coupé, स्पीड और लक्जरी का दमदार कॉम्बो; जानें प्राइस और फीचर्स

Mercedes-Benz India ने अपने टॉप-एंड लग्जरी परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए नई Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé लॉन्च की है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.35 करोड़ रखी गई है। यह CLE 300 Cabriolet के ऊपर पोजिशन की गई है और ब्रांड के भारत लाइनअप में 10वां AMG मॉडल है। कंपनी ने इसे C-Class की स्पोर्टीनेस और E-Class की स्पेस व एलीगेंस के मेल के रूप में पेश किया है।

एक्सटीरियर डिजाइन में स्पोर्टी लुक

इस कार में CLE फैमिली का फ्लोइंग प्रोफाइल रखा गया है, लेकिन फिक्स्ड रूफ के साथ स्लोपिंग फास्टबैक डिजाइन दिया गया है। AMG स्टाइलिंग में पनामेरिकाना ग्रिल, आक्रामक बंपर्स, स्प्लिटर और डिफ्यूजर एलिमेंट, फ्लेयर्ड फेंडर्स, फंक्शनल वेंट्स, बूटलिप स्पॉयलर और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं। यह कार स्टैंडर्ड 19-इंच अलॉय व्हील्स के साथ आती है, जबकि 20-इंच व्हील्स का ऑप्शन भी है।

प्रीमियम और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इंटीरियर

अंदर से यह CLE 300 के कैबिन जैसा है, लेकिन AMG टच के साथ और भी स्पोर्टी बनाया गया है। इसमें आर्टिको मैन-मेड लेदर और माइक्रोकट माइक्रोफाइबर अपहोल्स्ट्री, लाल स्टिचिंग, फ्लैट-बॉटम AMG स्टीयरिंग व्हील, 11.9-इंच MBUX टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले में क्लासिक, स्पोर्ट और AMG के "सुपरस्पोर्ट" मोड मिलते हैं, साथ ही परफॉर्मेंस पेज पर इंजन डेटा, लैप टाइम्स और G-फोर्स जैसी जानकारी भी मिलती है।

पावरफुल इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 3.0-लीटर, ट्विन-टर्बो इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन है, जो 449bhp पावर और 560Nm टॉर्क देता है। ओवरबूस्ट फंक्शन से टॉर्क 600Nm तक 12 सेकंड के लिए बढ़ जाता है। इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी है, जो एक्सेलरेशन में अतिरिक्त 23bhp और 205Nm देता है। पावर AMG 4MATIC+ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के जरिए चारों पहियों में भेजी जाती है।

ड्राइविंग डायनामिक्स और फीचर्स

इस कार में AMG राइड कंट्रोल सस्पेंशन, अडैप्टिव डैम्पिंग, रियर-एक्सल स्टीयरिंग और पांच ड्राइव मोड (Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual) दिए गए हैं। यह 0–100 किमी/घंटा सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, जिसे AMG ड्राइवर पैकेज के साथ 270 किमी/घंटा तक बढ़ाया जा सकता है।

भारत में इसका सीधा मुकाबला BMW M2 से है, लेकिन Mercedes-AMG CLE 53 लगभग ₹32 लाख महंगी है। इसकी बुकिंग देशभर के Mercedes-Benz डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है और डिलीवरी तुरंत शुरू हो रही है।