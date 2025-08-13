Penny Stock: Q1 में 1950% मुनाफा, फिर भी ₹1 से नीचे कारोबार कर रहा ये शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: Q1 में 1950% मुनाफा, फिर भी ₹1 से नीचे कारोबार कर रहा ये शेयर

आज के कारोबार में Pradhin Ltd के शेयर 3.12% चढ़कर ₹0.33 प्रति शेयर तक पहुंच गए। यह उछाल कंपनी के पहली तिमाही के शानदार नतीजों के बाद देखने को मिला

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 15:43 IST
Penny Stock
पेनी स्‍टॉक में आई शानदार तेजी (Photo: Pixabay)

आज के कारोबार में प्राधिन लिमिटेड (Pradhin Ltd) के शेयर 3.12% चढ़कर ₹0.33 प्रति शेयर तक पहुंच गए। यह उछाल कंपनी के पहली तिमाही (Q1FY26) के शानदार नतीजों के बाद देखने को मिला। इस बढ़त के बावजूद यह अब भी एक पैनी स्टॉक (Penny Stock) है, जिसकी कीमत ₹1 से भी कम है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

जून 2025 में खत्म पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹7.17 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹34.99 लाख के मुकाबले करीब 1,950% ज्यादा है। यह केवल साल-दर-साल (YoY) आधार पर ही नहीं, बल्कि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) भी मजबूत प्रदर्शन है। मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹3.25 करोड़ था, यानी Q1FY26 में यह दोगुना से ज्यादा हो गया।

जून 2025 तिमाही में कंपनी की कुल आय ₹18.34 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹51.47 लाख से कई गुना ज्यादा है। उस समय कंपनी के पास ऑपरेशंस से कोई राजस्व नहीं था। हालांकि, मार्च 2025 में कंपनी की कुल आय ₹133.89 करोड़ थी, यानी पिछली तिमाही के मुकाबले कमी आई है, लेकिन साल-दर-साल यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

हालिया तेजी के बावजूद प्राधिन का शेयर लंबे समय से दबाव में है। एक महीने में यह 3% से ज्यादा चढ़ा है, लेकिन तीन महीने में 20% गिर चुका है। छह महीने में इसमें 50% की गिरावट आई है, साल की शुरुआत से अब तक (YTD) यह 60% टूट चुका है, जबकि एक साल में 71% और तीन साल में 57% की गिरावट दर्ज की गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 13, 2025