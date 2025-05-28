scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIFCI Share: 14% चढ़ा भाव! क्यों भाग रहा है ₹70 से कम वाला पीएसयू स्टॉक? कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

IFCI Share: 14% चढ़ा भाव! क्यों भाग रहा है ₹70 से कम वाला पीएसयू स्टॉक? कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

ये पीएसयू स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 37 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। कंपनी ने शेयर में आई तेजी के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 28, 2025 14:31 IST

IFCI Share: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी IFCI Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 2:04 बजे तक स्टॉक में आज करीब 14% की तेजी देखने को मिल रही है। 

यह एक पीएसयू स्टॉक है जो पिछले 1 हफ्ते में 37 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। कंपनी ने शेयर में आई तेजी के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है। चलिए जानते हैं आखिर स्टॉक में यह तेजी क्यों देखने को मिल रही है और कंपनी ने इसे लेकर क्या कहा है। 

क्यों भाग रहा है IFCI का शेयर?

कंपनी का शेयर आज हेवी वॉल्यूम के कारण भागा है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 1:59 बजे तक 2,48,46,963 (2.48 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

कंपनी ने क्या दिया स्पष्टीकरण?

कंपनी ने 26 मई को अपने फाइलिंग में बताया कि स्टॉक में तेजी के पीछे को मुख्य कारण नहीं है। कंपनी के बताया कि उसके पास ऐसी कोई घटना, सूचना या घोषणा नहीं है, जिसका, हमारे विचार में, कंपनी की शेयरों प्राइस या वॉल्यूम में असर पड़ता हो और जिसका खुलासा एक्सचेंजों के सामने न किया गया हो।

IFCI Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:04 बजे तक बीएसई पर 13.92% या 8.49 रुपये चढ़कर 69.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 13.76% या 8.40 रुपये चढ़कर 69.46 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

IFCI Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 68 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 20 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 629 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1602 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

IFCI के बारे में 

भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉन्ग टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में 01 जुलाई, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India (IFCI)) की स्थापना की थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
