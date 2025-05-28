scorecardresearch
मात्र 8 महीने में 1,000% से ज्यादा रिटर्न! इन 3 स्मॉलकैप स्टॉक ने मचाया तहलका

ऐसे 3 स्मॉलकैप शेयर हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इन तीनों स्मॉलकैप स्टॉक ने सिर्फ 8 महीनों में 1,000% से अधिक का रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: May 28, 2025 13:20 IST

Multibagger Stocks: सितंबर 2024 से शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, मल्टीबैगर रिटर्न मिलना मुश्किल रहा है लेकिन इसके बावजूद ऐसे 3 स्मॉलकैप शेयर हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इन तीनों स्मॉलकैप स्टॉक ने सिर्फ 8 महीनों में 1,000% से अधिक का रिटर्न दिया है। 

RRP Semiconductor

2,388% की तेज उछाल के साथ, आरआरपी सेमीकंडक्टर (RRP Semiconductor) बीएसई पर टॉप गेनर के रूप में उभरा है। 27 सितंबर, 2024 को शेयर की कीमत सिर्फ 50.58 रुपये थी जो अब बढ़कर 27 मई, 2025 तक 1,258.60 रुपये पर पहुंच गई है। 

दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने जून 2024 में खुद को GD Trading and Agencies से आरआरपी सेमीकंडक्टर में रीब्रांड किया था। दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीनों के लिए, कंपनी ने 10.05 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 0.10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

FY24 के एनुअल रिपोर्ट में, आरआरपी सेमीकंडक्टर ने बताया कि उसने अपनी बिजनेस गतिविधियों को डायवर्सिफाई किया है। कंपनी ने कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और सेमीकंडक्टर के नए बिजनेस में कदम रखा है। 

Kothari Industrial Corporation (KICL)

कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (KICL) दूसरा स्टॉक है जिसने पिछले 8 महीनों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह कंपनी केमिकल, ड्रोन, फुटवियर और हेल्थ प्रोडक्ट सहित इंडस्ट्री प्रोडक्ट की एक विस्तृत सीरीज प्रदान करती है। 

कंपनी के शेयरों की कीमत 27 सितंबर, 2024 को 27.09 रुपये थी जो अब 1,384% बढ़कर  27 मई, 2025 तक 402.15 रुपये पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024 के अपने एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि वह विस्तार की संभावनाओं को तलाशना जारी रखेगी और समय आने पर जरूरी निवेश करेगी। 

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs)  द्वारा भारी बिकवाली, कमजोर अर्निंग सीजन और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे कुछ कारकों ने पिछले 8 महीनों में बाजार को अस्थिर बनाए रखा।

Elitecon International

6,490 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ, एलीटकॉन इंटरनेशनल ने पिछले आठ महीनों में 1,191% की बढ़त हासिल की है। ​​27 सितंबर, 2024 को शेयर की कीमत 29.96 रुपये थी जो अब बढ़कर 27 मई, 2025 को 386.70 रुपये पर पहुंच गई है।

कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तंबाकू आधारित प्रोडक्ट का निर्माण और व्यापार करती है। मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, एलीटकॉन इंटरनेशनल ने 297.51 करोड़ रुपये की कंसो ग्रौस सेल किया था जो पिछले साल की तुलना में 423% अधिक है। नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 574% बढ़कर 32.21 करोड़ रुपये हो गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 28, 2025