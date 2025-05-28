scorecardresearch
26% चढ़ेगा ये फार्मा स्टॉक? दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव - DETAILS

कंपनी ने हाल ही में अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी किया था जिसके बाद ब्रोकरेज ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी कर यह बड़ी भविष्यवाणी की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 28, 2025 11:51 IST

Pharma Stock to BUY: BSE 200 में शामिल फार्मा सेक्टर की कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड (Aurobindo Pharma Ltd) के शेयर में 26% की तेजी आ सकती है। जी हां, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपना बड़ा दांव लगाया है। 

कंपनी ने हाल ही में अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी किया था जिसके बाद ब्रोकरेज ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी कर यह बड़ी भविष्यवाणी की है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है ब्रोकरेज की राय और कितना है इसका टारगेट प्राइस?

Aurobindo Pharma पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपना दांव लगाते हुए कहा कि अरबिंदो फार्मा के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वो वित्त वर्ष 25 के मजबूत प्रदर्शन की गति को वित्त वर्ष 26 में भी बनाए रखेंगे। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में निरंतर गति की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट का लक्ष्य EBITDA मार्जिन को ~21% के मौजूदा स्तर पर बनाए रखना है। पिछले दो साल में, अरबिंदो ने बायोसिमिलर और पेन-जी (एपीआई) जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए Capex में 7,000 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। 

Aurobindo Pharma Q4 FY25 Results

अरबिंदो फार्मा ने बताया कि मार्च तिमाही के लिए कंसो नेट प्रॉफिट मामूली रूप से घटकर ₹903 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹907 करोड़ था।

हालांकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च तिमाही में कंसो रेवेन्यू YoY 11% बढ़कर 8,382.1 करोड़ रुपये रहा। 

Aurobindo Pharma Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1500 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक अपने करंट मार्केट प्राइस (CMP)  से 26% चढ़ेगा। 

ब्रोकरेज ने इसका CMP 27 मई के बंद भाव 1,188 रुपये पर कैलकुलेट किया है। 

Aurobindo Pharma Share Price

अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं आने और प्रॉफिट में गिरावट के बाद आज कंपनी का शेयर सुबह 11:45 बजे तक 2.41% या 28.70 रुपये की तेजी के साथ 1162.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.38% या 28.40 रुपये की तेजी के साथ 1,162.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
